Silkeborg overvejer appel: Vil vælge kampe med omhu

Pokalkampen mellem HIK og Silkeborg. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Silkeborg ved endnu ikke, om man vil appellere kendelsen om, at pokalkampen mod HIK skal spilles om.

Superligaklubben Silkeborg er dybt utilfreds med Fodboldens Disciplinærinstans' beslutning om, at klubbens pokalkamp mod HIK skal spilles om, men alligevel er det usikkert, om Silkeborg appellerer kendelsen.

Det fortæller Silkeborgs direktør, Kent Madsen, der tirsdag forventede, at klubben ville træffe en beslutning om dette samme dag.

- Vi er endnu ikke afklarede. Vi mener, at den afgørelse, der er truffet, er helt forkert, og vi overvejer stadig, om vi vil gå videre med sagen, eller om vi accepterer kendelsen, siger Kent Madsen.

Spørgsmål: Men hvis I mener, at det er en helt forkert afgørelse, er det så ikke en nem beslutning?

- Jo, måske, men man skal også vælge sine kampe med omhu, så vi tænker os rigtigt grundigt om. Vi har syv dages appelfrist, så jeg tør ikke sige, om vi træffer en beslutning i dag (onsdag, red.) eller ej, siger direktøren.

Silkeborg vandt i første omgang pokalkampen mod HIK, men 2. divisionsholdet protesterede, fordi den afgørende straffesparkskonkurrence blev afviklet forkert. Det fik den altså medhold i.

I stedet for at lade de to hold afvikle ét straffespark ad gangen, som reglementet i pokalturneringen foreskriver, valgte dommer Peter Munch Larsen den såkaldte ABBA-løsning.

Efter at HIK havde åbnet med det første forsøg, så blev de to hold bedt om på skift at afvikle to spark i træk, indtil man fandt en afgørelse.