Sverige holder sig klar til kamp mod Danmark

Sverige forsætter med de planlagte forberedelser til VM-kvalifikationskampen. Det meddeler generalsekretæren i det svenske fodboldforbund.

DBU har meddelt det svenske fodboldforbund, at de danske spillere ikke er mødt ind for at spille VM-kvalifikationskampen mod Sverige.

Det svenske kvindelandshold holder sig klar og på trods af budskabet, forbereder de sig stadig på, at kampen kan finde sted fredag.

- Det er en meget speciel situation, som vi aldrig har været i før. Vi har nu kontaktet UEFA for at få at vide, hvordan vi skal forholde os, siger SvFF's generalsekretær, Håkan Sjöstrand, i en pressemeddelelse.

Han har tidligere onsdag været i kontakt med Claus Bretton-Meyer, direktør i DBU, hvor han fik beslutningen at vide.

Danmark har officielt indtil klokken 12 torsdag til at sætte navne på spillerne i truppen.

- Det er derfor, vi fortsætter med forberedelserne, som om kampen skal spilles. Det er UEFA, som i yderste tilfælde aflyser kampen, siger Håkan Sjöstrand.

Kampen mod Kroatien risikerer også at blive afslyst

DBU fortæller ligeledes, at de har orienteret det internationale fodboldforbund (FIFA) om spillernes udeblivelse fra landsholdslejren og afbud til landskampen mod Sverige og afventer nu en disciplinær kendelse, der både kan være økonomisk, pointstraf og/eller udelukkelse fra hele VM-kvalifikationen.

Kvindelandsholdet skal efter planen møde Kroatian tirsdag den 24. oktober, men den kamp er nu også i fare for at blive aflyst, meddeler DBU.

De to parter har forhandlet siden november sidste år, men ingen endelig aftale er endnu nået, og derfor er en aflysning blevet nødvendig.