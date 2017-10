Bendtner og Rosenborg kikser i Sankt Petersborg

Nicklas Bendtner og Rosenborg tabte 3-1 til Zenits. Foto: MAXIM SHEMETOV / Scanpix Denmark

Nicklas Bendtner havde en stor rolle i Zenits mål til 3-0 med en uheldig tilbagelægning.

Zenit var for stor en mundfuld for Nicklas Bendtner og Rosenborg, der tabte 1-3 til det russiske hold i gruppespillet i Europa League.

Det var ikke meget, man så til den danske landsholdsangriber kampen igennem. Men han havde dog en gevaldig fod med i Zenits scoring til 3-0, da han lavede en uheldig tilbagelægning, der resulterede i Zenit-scoring.

Nordmændenes nederlag betyder, at holdet nu står med tre point efter tre kampe, og det er nok til en tredjeplads i gruppen.

Rosenborg er ellers flyvende i den norske liga, hvor holdet fører med 10 point ned til nummer to, men i Europa har holdet ikke haft samme succes i denne sæson.

Allerede efter et minut havde Zenit bragt sig foran. Et indlæg fandt frem argentinske Emiliano Rigoni, der med hovedet kunne bringe russerne på 1-0.

I anden halvleg pressede Zenit på for at øge føringen, og russerne havde flere gode chancer, men Rosenborg kunne glæde sig over, at André Hansen stod i målet, for han afværgede på glimrende vis flere gange.

Men Hansens fine takter varede ikke ved. I det 68. minut forsøgte Rigoni sig med en blød bold hen over hovedet på en fremstormende Hansen i Rosenborg-målet.

Bolden burde aldrig blive farlig for målmanden, da den kom i gribehøjde, men bolden smuttede mellem hænderne på målmanden og fortsatte i mål.

I det 75. minut gjorde Nicklas Bendtner sig uheldigt bemærket, da han trak ned i banen for at modtage en aflevering, som han sendte tilbage mod Hansen i målet.

Desværre for danskeren blev afleveringen ikke lang nok, og Rigoni dukkede op og gav sig selv et hattrick ved at prikke bolden ind til 3-0.

Pål André Helland pyntede på resultatet mod kampens slutning med en scoring til 1-3, hvilket blev slutresultatet.

I det andet opgør i gruppe L var Real Sociedad på besøg hos makedonske Vardar, og det opgør slap spanierne bedst fra med en sejr på hele 6-0.

Brasilianske Willian Jose var i vældigt målhumør i det opgør, hvor han kvitterede med hele fire mål.

Arsenal var også i aktion torsdag aften. Englænderne var på besøg hos serbiske røde stjerne og kunne rejse hjem med tre point efter en sejr på 1-0.

Arsenal fører stadig gruppe H med ni point efter tre kampe.