Danmark har timer til at melde en endelig trup ind til UEFA

UEFA har endnu ikke meldt officielt ud, at VM-kvalifikationskampen er aflyst. Det sker først på kampdagen.

Senest klokken 12 torsdag skal Danmark sætte navne på de spillere, som eventuelt skal spille VM-kvalifikationskamp mod Sverige fredag aften.

Hvis ikke dette bliver gjort, er det endegyldigt, at Danmark melder afbud til kampen. DBU meddelte dog allerede onsdag, at spillerne ikke var mødt op til kamp, og at den dermed var aflyst. Dog er der stadig et lille vindue åbent for, at den spilles.

Det europæiske fodboldforbund (UEFA) er bekendt med, at DBU har meldt afbud til kvindelandsholdets kamp mod Sverige. Hvad det kan få af konsekvenser er endnu uvist. Det fortæller Ritzau, som har modtaget en mail fra UEFA.

- En eventuel disciplinærsag kan først åbnes efter den pågældende kampdag, lyder det fra UEFA.

DR Sporten kunne onsdag aften meddele, at Spillerforeningens formand, Jeppe Curth, og foreningens direktør, Mads Øland, befandt sig på spillerhotellet, men hvad der er foregået er endnu uvist. Torsdag morgen lidt før kl. 9 ankom Mads Øland igen til spillernes hotel i København.

Tidligere har DBU aflyst en udsolgt testkamp mod Holland, men aflysningen denne gang kan få endnu større sportslige konsekvenser. Hvis kvindelandsholdet ikke møder op til en VM-kvalifikationskamp, risikerer Danmark at blive smidt ud af både VM-kvalifikationen og den efterfølgende EM-kvalifikation. Dermed ryger muligheden for at komme til OL 2020 også.

Det ved vi om konflikten

Spillerne skulle være mødt ind i DBU's landsholdslejr i Helsingør mandag klokken 13. De bor i stedet på et hotel i København og træner i regi af Spillerforeningen

DBU har oplyst det svenske fodboldforbund og det europæiske fodboldforbund, at Danmark ikke kan stille hold til VM-kvalifikationskampen mod Sverige fredag aften

Parterne er uenige om det videre forhandlingsforløb. Spillerne vil forhandle nu - DBU vil forhandle efter de planlagte kampe den 20. og 24. oktober

Det mangler vi svar på

DBU og Spillerforeningen er enige om, at parterne den seneste måned er kommet nærmere og nærmere en aftale. Vi mangler dog stadig svar eller afklaring på et par centrale punkter:

Hvornår melder UEFA officielt ud, at kampen er aflyst? Lige nu har vi "kun" DBU's ord for, at Danmark ikke møder op. Spillerne ønsker stadig at spille

Hvornår skal parterne forhandle igen? Lige nu vil DBU udskyde forhandlingerne til efter kampene mod Sverige og Kroatien den 20. og 24. oktober. Spillerne vil forhandle nu have en permanent aftale på plads inden kampene - ellers stiller de ikke op

Hvilke konsekvenser får det, hvis Danmark ikke stiller op fredag aften? Lige nu findes der ifølge TV 2 SPORTs oplsyninger kun ét lignende tilfælde, hvor et landshold er udeblevet fra en kvalifikationskamp. Her var der ikke tale overenskomstforhandlinger

DBU har udgivet en længere beskrivelse af unionens syn på forhandlingerne.