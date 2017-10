DBU: Vi er dybt berørte over situationen

Dansk Boldspil-Union (DBU) er i gang med at finde ud af, hvordan de skal håndtere meldingen fra det europæiske fodboldforbund (UEFA).

Det europæiske fodboldforbund (UEFA) og det svenske fodboldforbund (SvFF) har fortalt til TV 2 SPORT, at kampen mellem Danmark og Sverige fredag endegyldigt er aflyst.

Både spillerne og Spillerforeningen har indtil nu holdt sig i skjul. TV 2s udsendte reporter har dog fanget DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til en kort kommentar.

- Der går et par timer, inden der officielt bliver meldt noget ud, men vi er allesammen dybt berørte over situationen. Det er en rigtig dårlig situation. Vi er ved at finde ud af, hvilket ben vi skal stå på. Vi har ikke oplevet noget tilsvarende, refererer TV 2s udsendte reporter fra DBU's hovedkvarter i Brøndby.

Det svenske fodboldforbund begynder nu at give pengene tilbage fra billetterne efter aflysningen, men har også planlagt andre muligheder for dem, som gerne vil møde holdet.

- Vi har planlagt et 'meet-and-greet' med vores landshold, da der er mange, som har planlagt at se kampen. Dermed kan de i hvert fald komme til at møde holdet, siger Håkan Sjöstrand, generalsekretær i det svenske fodboldforbund, til TV 2 SPORT.

- Kampen kommer ikke til at blive spillet. Det er definitivt. Vi har fået bekræftet, at kampen fredag ikke kommer til at blive spillet. Vi er i dialog med det danske fodboldforbund, og det er derigennem, at vi har fået det bekræftet.

Spillerne befinder sig lige nu på et hotel i København, hvor Mads Øland, direktør i Spillerforeningen, også er til sted. Hverken spillerne eller foreningen har endnu meldt noget ud.