Det ved vi om landsholdets konflikt med DBU - og det mangler vi svar på

Overenskomstkonflikten mellem DBU og Spillerforeningen har ført til aflysning af VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige.

Danmark kommer ikke til at spille mod Sverige i Gøteborg fredag aften. Det skrev Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside onsdag, og torsdag bekræfter det europæiske fodboldforbund (UEFA), at landskampen er aflyst.

Udmeldingen fra DBU markerer den ultimative konsekvens af de uforløste forhandlinger om en ny landsholdsaftale, som har stået på mellem DBU og Spillerforeningen siden november 2016.

Tidligere har DBU aflyst en udsolgt testkamp mod Holland, men denne aflysning kan få endnu større sportslige konsekvenser. Hvis kvindelandsholdet ikke møder op til en VM-kvalifikationskamp, så risikerer Danmark at blive smidt ud af både VM-kvalifikationen og den efterfølgende EM-kvalifikation. Dermed ryger muligheden for at komme til OL 2020 også.

Det ved vi om konflikten

Spillerne skulle være mødt ind i DBU's landsholdslejr i Helsingør mandag klokken 13. De bor i stedet på et hotel i København og træner i regi af Spillerforeningen

DBU har oplyst det svenske fodboldforbund og det europæiske fodboldforbund, at Danmark ikke kan stille hold til VM-kvalifikationskampen mod Sverige fredag aften

UEFA bekræfter over for TV 2 SPORT, at landskampen mellem Danmark og Sverige af aflyst

DBU og Spillerforeningen er uenige om det videre forhandlingsforløb. Spillerne vil forhandle nu - DBU vil forhandle efter de planlagte kampe den 20. og 24. oktober

Det mangler vi svar på

DBU og Spillerforeningen er enige om, at parterne den seneste måned er kommet nærmere og nærmere en aftale. Vi mangler dog stadig svar eller afklaring på et par centrale punkter:

Hvad siger spillerne til, at de ikke skal spille landskamp mod Sverige fredag aften?

Hvornår skal parterne forhandle igen? Før aflysningen ville DBU have udskudt forhandlingerne til efter kampene mod Sverige og Kroatien den 20. og 24. oktober. Spillerne ville have forhandlet en permanent aftale på plads inden kampene - ellers ville de ikke stille op

Hvilke konsekvenser får det, at Danmark ikke stiller op fredag aften? Lige nu findes der ifølge TV 2 SPORTs oplsyninger kun ét lignende tilfælde, hvor et landshold er udeblevet fra en kvalifikationskamp. Her var der ikke tale overenskomstforhandlinger

Parterne nærmer sig hinanden, men…

Forhandlingerne er blevet intensiveret i løbet af den seneste måned, hvor DBU og Spillerforeningen har brugt omkring 70 timer ved forhandlingsbordet. Med mæglerhjælp fra Danmarks Idrætsforbund og LO er parterne begyndt at nærme sig hinanden, og man er blevet enige om en del af aftalen.

Alligevel optrappes konflikten inden den planlagte kamp mod Sverige, fordi parterne er uenige om, hvornår de videre forhandlinger skal foregå. DBU har været klare i mælet om, at man under ingen omstændigheder vil forhandle kort før en landskamp. Omvendt har spillerne og Spillerforeningen været ligeså klare i mælet om, at en permanent aftale skal landes inden kampen mod Sverige.

DBU vil gerne udskyde forhandlingerne, fordi fodboldunionen frygter, at en permanent landsholdsaftale bliver hastet igennem. Det skete i 2015, hvorefter parterne endte i en voldgiftssag, som kostede DBU omkring 2,5 millioner kroner.

- Vi kan ikke risikere den situation, som vi endte i sidst, hvor der var en masse uklarheder. Der skal være enighed denne gang. Derfor har vi insisteret på, at de her forhandlinger kan ske i ro og orden, så alle aftaler og detaljer bliver skrevet ned. Det tager tid, og det er vigtigt for os denne gang, har DBU's elitechef Kim Hallberg sagt med henvisning til aftalen fra 2015.

Spillerforeningen vil gerne have forhandlingerne overstået inden kampene, fordi man simpelthen ikke har tillid til, at DBU vil forhandle aftalen på plads efter kampene mod Sverige og Kroatien den 20. og 24. oktober.

- Vi har ikke troen på, at en ny midlertidig aftale vil gøre, at vi får lukket aftalen bagefter, har Stina Lykke sagt.

I september indgik parterne en delaftale, så Danmark kunne stille op mod Ungarn. Ifølge flere landsholdsspillere blev den delaftale indgået på en præmis om, at parterne skulle forhandle en permanent aftale på plads inden den samling, der skulle være begyndt mandag den 16. oktober.

Økonomi og principper skiller parterne

Mens parterne er uenige om, hvornår forhandlingerne skal fortsætte, så er de enige om, at man er nået tættere på en aftale.

DBU og Spillerforeningen mangler dog at blive enige om en del af økonomien i aftalen. Landsholdsprofilen Sanne Troelsgaard har tidligere nævnt, at et årligt beløb på 471.000 kroner skiller parterne økonomisk.

Derudover er DBU og Spillerforeningen uenige om nogle principielle spørgsmål, der i bund og grund handler om, hvem der skal bestemme hvad. Eksempelvis vil DBU gerne selv bestemme, hvordan DBU's investering i kvindefodbold bliver fordelt. Her forlyder det, at Spillerforeningen gerne vil være med til at bestemme, hvordan de månedlige stipendiater bliver fordelt.

I tidligere aftaler har Spillerforeningen haft vide muligheder for at afholde møder, når landsholdsspillerne er samlet under DBU, ligesom man også har haft en finger med i spillet hvad angår kommercielle optrædener. Det vil DBU gerne gøre op med.

Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger har spillerne forsøgt at imødekomme dette ønske, men det har tilsyneladende ikke været nok til at DBU og Spillerforeningen kunne lande en aftale.

Forhandlingerne kan ses som DBU's forsøg på at gøre op med Spillerforeningens indflydelse på landsholdenes gøren og laden. I den forbindelse er det værd at nævne, at herrelandsholdet også skal have en ny landsholdsaftale i det nye år. Det er sandsynligt, at resultatet af disse forhandlinger vil danne udgangspunktet for kommende forhandlinger på både kvinde- og herresiden.

UEFA bekræfter aflysning

I første omgang drejer forhandlingerne sig dog kun om kvindelandsholdet og U21-holdet på herresiden. Sidstnævnte spillede den seneste kamp uden en egentlig aftale, fordi der var tillid til, at det hele ville falde på plads efterfølgende. Det er endnu ikke sket.

Som følge deraf har landsholdsspillerne stået stejlt på, at de ikke møder ind hos DBU uden en permanent aftale. Derfor udeblev Pernille Harder og holdkammeraterne både mandag og tirsdag, og det fik som nævnt indledningsvis DBU til at overbringe det svenske fodboldforbund nyheden om, at Danmark ikke stiller op fredag aften.

Det europæiske fodboldforbund har bekræftet, at kampen mellem Sverige og Danmark er aflyst. Konsekvenserne er dog endnu ikke meldt ud, fordi en disciplinærsag først kan indledes på kampdagen, fredag.

Spillerne og Spillerforeningen har endnu ikke forholdt sig til aflysningen af landskampen, men onsdag - efter DBU's udmelding - trænede de danske EM-sølvvindere videre i håb om, at de skulle spille i Gøteborg fredag aften.

- Det er forberedelse til kampen på fredag. Der er ikke noget, der er ovre, før den tykke dame har sunget, sagde chef for spillerrådgivning i Spillerforeningen, Thomas Lindrup.

For træningen onsdag forsøgte TV 2 SPORT at få flere spillere i tale om aflysningen af landskampen, men ingen ønskede at udtale sig.

- Jeg har ikke nogen kommentarer, lød det meget kortfattet fra kvindelandsholdets anfører, Pernille Harder.

- Jeg har desværre ingen kommentarer, var meldingen fra Sanne Troelsgaard.

DBU har udgivet en længere beskrivelse af unionens syn på forhandlingerne.