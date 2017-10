FC København spiller uafgjort for tredje gang i Europa League

FCK-spillerne jubler over Peter Ankersens udligning til 1-1. Foto: RADEK MICA / Scanpix Denmark

FC København spillede 1-1 på udebane mod tjekkiske Zlin i Europa League. Kampen blev undervejs afbrudt i 20 minutter på grund af tåge.

FC Københavns stime af uafgjorte kampe i Europa League fortsætter. Københavnerne fik 1-1 på udebane mod Zlin i Tjekkiet, og dermed har der været pointdeling i alle FCK's tre gruppekampe.

Kampen vil primært blive husket for en afbrydelse på omkring 20 minutter i anden halvleg, hvor en tyk tåge drev ind over stadion og tvang dommer Oliver Drachta til at sende spillerne i omklædningsrummene.

Da forestillingen blev genoptaget, var sigtbarheden kun lige akkurat acceptabel, men ingen havde den store interesse i at udsætte de sidste 20 minutter til fredag.

Efter den begivenhedsrige aften står FC København altså med tre point for tre kampe, og danskerne er i høj grad med i kampen om de to øverste pladser i tabellen.

Med et identisk resultat i gruppens anden kamp mellem Sheriff Tiraspol og Lokomotiv Moskva er fem ud seks kampe endt uafgjort, og alt er således åbent inden gruppespillets anden fase.

Hvor de to første FCK-kampe var endt målløse, var der efter 20 minutter allerede scoret to gange torsdag aften.

Zlins Dame Diop åbnede scoringen efter 11 minutter, da han kom foran FCK-stopperen Denis Vavro på et indlæg fra højre og fangede målmand Stephan Andersen på det forkerte ben.

35-årige Andersen fik for en gangs skyld lov at vogte buret i stedet for stamkeeper Robin Olsen, og den tidligere landsholdsmålmand slap fornuftigt fra opgaven.

Den tidlige scoring rystede tilsyneladende ikke de danske gæster, der fik udlignet blot otte minutter senere efter en god aktion af Uros Matic.

Serberen rykkede sig fri af flere modstandere og spillede bolden skråt til højre til fremstormende Peter Ankersen, som scorede med et flad spark.

Den heftige indledning blev dog snart afløst af et mere velkendt mønster fra FCK's europæiske kampe i denne sæson: De to hold holdt hinanden i skak, og der var meget langt mellem de åbne målchancer.

Med Matic, William Kvist, Jan Gregus og Youssef Toutouh som midtbanekvartet havde træner Ståle Solbakken valgt fysik og kampkraft frem for mere letbenede typer.

Det kunne ses på offensiven, der hang dårligt sammen.

Unge Carlo Holse startede energisk i front, men faldt efterhånden ud af kampen, og sammen med sin angrebsmakker, Andrija Pavlovic, blev han skiftet ud midt i anden halvleg.

Efter tågepausen fik Zlins indskiftede Vukadin Vukadinovic en stor chance, men Stephan Andersen klarede forsøget, og meget mere skete der ikke i de sidste 20 minutter.

De to hold mødes igen 2. november. Denne gang i Parken i København.