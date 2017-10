I dag er der skuffelse, men det her sagde DBU-toppen om landsholdet i august

Optimismen var stor på kvindelandsholdets vegne efter sølvmedaljerne ved EM i sommer. Nu er der tavshed fra spillere og DBU's ledelse.

Det er under tre måneder siden, at de danske fodboldkvinder vendte hjem fra EM i Holland med sølvmedaljer omkring halsen.

Dengang kendte begejstringen for dansk kvindefodbolds fremtid nærmest ingen grænsen.

- Vi skal ikke bare til VM i Frankrig. Vi kommer for at vinde, vi kommer for at slutte i top fire, for så skal vi til OL i Tokyo, lød det fra DBU’s formand, Jesper Møller.

- Det handler om en koordineret fælles indsats. Det handler om at udbrede det, vi har gang i nu, sagde DBU’s direktør Claus Bretton-Meyer.

En skandale

Men siden har piben fået en helt anden lyd. Torsdag meldte DBU afbud til en VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

- Det er ret alvorligt, at man ikke stiller med sit landshold i en VM-kvalifikation. Det lyder som noget, man kender fra seriefodbold, siger Tipsbladets chefredaktør, Troels Bager Thøgersen.

DBU’s ledelse har nu stukket piben ind. Claus Bretton-Meyer og Jesper Møller har intet sagt, efter forhandlingerne om en ny landsholdsaftale brød sammen. Det sammen gælder Spillerforeningens direktør, Mads Øland.

- Det er en skandale, at de ikke har markeret sig. Det er lidt underligt spin fra begge sider, at ingen af spydspidserne er stået frem, lyder det fra TV 2s fodboldkommentator Flemming Toft.

Tavse spillere

Også landsholdsspillerne var fulde af håb og glæde dengang i august.

- Vi har lige vist, at selvom vi ikke er en stor nation, kan vi spille fodbold, sagde Nadia Nadim under fejringen af sølvmedaljerne.

- Det er det, jeg har spillet og trænet for i så mange år. Den dér sidste anerkendelse og respekt for, at kvinder også kan spille fodbold, sagde Sanne Troelsgaard.

Men onsdag, da DBU havde meldt afbud til Sverigeskampen, lød det anderledes fra spillerne.

- Jeg har ikke nogen kommentarer, sagde landsholdets anfører, Pernille Harder.

- Jeg har desværre ingen kommentarer, var meldingen fra Sanne Troelsgaard.

Forhandlinger brudt sammen

Forhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale har stået på siden november 2016, men er blevet intensiveret i den seneste tid.

I september indgik parterne en delaftale, så landsholdet kunne spille en VM-kvalifikationskamp mod Ungarn, som danskerne vandt 6-1.

Da man endnu ikke havde forhandlet en permanent aftale på plads mandag den 16. oktober, udeblev kvinderne fra landsholdssamlingen forud for kampene i VM-kvalifikationen mod Sverige og Kroatien.

To dage senere meddelte DBU det svenske fodboldforbund, SvFF, at Danmark ikke stiller hold til kampen mod Sverige fredag, og torsdag bekræftede det europæiske fodboldforbund, Uefa, at kampen er aflyst.