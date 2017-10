Kroatien forbereder sig på kamp mod Danmark - DBU håber til det sidste

Nadia Nadim og de danske landsholdsspillere har i denne uge selvtrænet i Dragør. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Fodboldforbundet i Kroatien har ikke hørt fra de ansvarlige forbund og forventer at møde Danmark tirsdag. DBU håber fortsat, at kampen spilles.

Kroatiens kvindelandshold i fodbold forbereder sig på at skulle møde Danmark i en VM-kvalifikationskamp den kommende tirsdag. Det oplyser fodboldforbundet i Kroatien i en mail til Ritzau.

- Vi har ikke hørt fra DBU, Fifa eller Uefa i forhold til sagen.

- Vi er opmærksom på situationen, og vi følger den, men vi er fokuserede på vores kamp mod Ungarn, og vi forbereder os som planlagt på kampen mod Danmark, skriver forbundet i mailen.

Det sker, efter at Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Sverige torsdag definitivt blev aflyst, hvilket Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) bekræftede.

DBU håber til det sidste

Hos Dansk Boldspil-Union, der selv meldte afbud til fredagens kamp mod Sverige allerede onsdag, har man fortsat en forhåbning om, at kampen mod Kroatien bliver spillet.

Således arbejder man allerede i disse timer på at finde en løsning, så et dansk landshold på tirsdag kan rejse til Kroatien.

- Vi har tilbudt spillerne at komme ind og spille. De skal nok få honorar, bonus, forsikring og så videre, så vi kan få spillet den her kamp. Og så kan vi fortsætte forhandlingerne i forlængelse af dem, siger Jakob Hoyer, der er kommunikationschef i DBU, til TV 2 SPORT og fortsætter:

- Vi er i dialog med alle for at løse den her hårdknude, så vi kan komme til at spille kampen.

Den aflyste kamp mod Sverige fredag aften står dog ved magt, og det kommer til at medføre en straf fra UEFA's disciplinærinstans. Et af de sandsynlige scenarier er, at Danmark smides helt ud af VM-kvalifikationen.

Men den afgørelse forventes først at falde efter kampen mod Kroatien, og derfor har man i DBU fokus på at

- Vi kommer først til at forhandle efter kampen mod Kroatien. Hvis der er noget at forhandle om, kan man sige. For hvis vi står med endnu en aflyst kamp, er det jo ikke sikkert, at vi overhovedet er med i den her VM-kvalifikation. Det må vi tage efterhånden. Jeg har fokus på, at vi forsøger at skabe nogle løsninger, så vi kan komme til at spille den kamp, siger Jakob Hoyer og tilføjer:

- Jeg håber hele tiden. Det har vi gjort hele ugen. Men for hver time der går, ser det sværere og sværere ud.

Hverken Spillerforeningen eller nogle af spillerne har endnu valgt at udtale sig om den aflyste kamp.