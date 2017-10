Nordirsk landstræner får frataget kørekort

Michael O'Neill til FIFA World Cup Play-Off-lodtrækning. Foto: FABRICE COFFRINI / Scanpix Denmark

Kort før to VM-playoffkampe har Nordirlands landstræner kørt alkoholkørsel og fået frataget sit kørekort.

Nordirlands landstræner i fodbold kommer ikke til at køre bil i den nærmeste fremtid, da han torsdag fik frataget sit kørekort.

Michael O'Neill må derfor ikke køre bil i de kommende 16 måneder, efter at han har erkendt at have kørt med alkohol i blodet, oplyser AFP.

Alkoholkørslen foregik 10. september i Edinburgh, hvor den succesfulde landstræner blev stoppet af politiet.

Det viste sig, at O'Neill havde tre gange det tilladte indhold af alkohol i blodet.

Michael O'Neill blev også idømt en bøde på cirka 10.000 kroner.

- Det er ganske enkelt tale om dårlig dømmekraft fra Mr. O'Neills side, lød det fra landstrænerens advokat i forbindelse med retssagen.

Michael O'Neill førte Nordirland til ottendedelsfinalen ved EM i Frankrig i 2016.

Han har siden formået at bringe det nordirske landshold frem til to VM-playoffkampe i november, hvor modstanderen er Schweiz.