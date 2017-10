Svensk fodboldchef: - Der er nogen, som skal betale

Sveriges landstræner ærgrer sig over aflysningen af Sverige-Danmark. Regningen kan havne hos DBU.

Det er en tabersag for danskerne, de svenske spillere og de mange fodboldfans, som havde sikret sig billet til kampen.

Det siger landstræneren for Sveriges kvindelandshold i fodbold, Peter Gerhardsson, på et pressemøde omhandlende aflysningen af VM-kvalifikationskampen mellem Sverige og Danmark.

Vi kommer til at have nogle udgifter, og det er der jo nogen, som skal betale Marika Domanski-Lyfors, forbundets chef for kvindelandsholdet

- Man kan ikke opfinde sådan en historie inden. Da vi hørte det i går (onsdag), var det meget ærgerligt. Det er kedeligt for alle, der er kun tabere i den her sag. Vi taber også på det her. Det gælder for vores fans, og det gælder for alle de spillere, som havde glædet sig til at vise sig frem for mange tilskuere.

- Jeg troede ikke, at det ville ende sådan her. Men jeg kan ikke gøre andet end at acceptere situationen, siger Peter Gerhardsson.

Tabersagen ender formentlig med, at Sverige bliver tildelt sejren i det ikke spillede opgør.

I stedet for at spille kampen fredag i Göteborg vil de svenske spillere nu møde frem for at hilse på og skrive autografer til deres fans.

Folk med billetter til kampen mod Danmark kan få pengene tilbage eller bytte dem til billetter til Sveriges kamp mod Ungarn på tirsdag.

Aflysningen påfører Det Svenske Fodboldforbund (SvFF) flere udgifter. Forbundets chef for kvindelandsholdet, Marika Domanski-Lyfors, vil ikke afvise, at Dansk Boldspil-Union skal kompensere SvFF.

- Det må vi vende tilbage til. Vi kommer til at have nogle udgifter i forbindelse med det her, og det er der jo nogen, som skal betale, siger hun.

Landstræner Peter Gerhardsson fortæller, at de svenske spillere torsdag har trænet hårdere, end det egentlig var planlagt, da de nu ikke skal i kamp fredag alligevel.

Til gengæld får spillerne fri fredag, inden til de mellem 18.15 og 19.15 skal møde holdets fans.

Den svenske profil Nilla Fischer er skuffet over, at kampen ikke bliver til noget.

- Vi ville gerne have spillet kampen. Det føles trist, at vi ikke skal spille kampen. Men sådan må det være, når der er to parter, som ikke kan komme overens, siger Nilla Fischer.

Hun er klubkammerat med Pernille Harder i Wolfsburg. De har to snakket om udfordringerne med at få forhandlet en ny landsholdsaftale på plads for det danske landshold.

- Vi har talt om det, men det holder vi for os selv, siger Nilla Fischer.