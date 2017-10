Svensker langer ud efter DBU - og vil spille landskamp på ny dato

Kosovare Asllani (i midten) er blandt de svenske spillere, der støtter op om det danske kvindelandshold på de sociale medier. Foto: DANIEL MIHAILESCU / Scanpix Denmark

Det svenske fodboldlandshold bakker i stor stil op om de danske spillere, efter at holdenes VM-kvalifikationskamp fredag er blevet aflyst.

På stadionet Gamla Ullevi i Göteborg har de svenske landsholdsspillere de seneste dage trænet frem mod mødet i VM-kvalifikationen med Danmark.

Men på grund af den uløste konflikten mellem de danske spillere og Dansk Boldspil-Union er kampen blevet aflyst, og derfor står Danmark - som minimum - til at blive taberdømt med 0-3.

Det er ikke nemt at forhandle med folk fra stenalderen Kosovare Asllani, svensk landsholdsspiller

Fra svensk side er der opbakning til de danske spillere, og den tidligere Manchester City- og Paris Saint-Germain-spiller Kosovare Asllani appellerer endda til, at Danmark ikke skal taberdømmes trods afbuddet.

- Vi ved, at spillerne ville spille kampen. Det ville vi også, så lad os finde en ny dato og spille kampen. Straf ikke spillerne, for det er ikke retfærdigt. Jeg kan forsikre jer, at alle landshold i verden står bag dem, skriver Asllani på det sociale medie Instagram - direkte henvendt til det europæiske fodboldforbund UEFA.

I sin støtte til de danske landsholdsspillere langer hun også hårdt ud efter DBU og deres rolle i konflikten.

- I (de danske spillere, red.) gjorde det rigtige og tog ikke kun kampen for jeres egen skyld, men også for unge piger, der er dansk fodbolds fremtid. Unge piger, som ser op til jer. Men det er ikke nemt at forhandle med folk fra stenalderen.

På sociale medier har de svenske profiler Nilla Fischer og Magdalena Eriksson , der danner par med den danske landsholdsanfører Pernille Harder, ligeledes ytret deres støtte til danskerne.

- Jeg er knust over, at det er gået så vidt, men støtten forbliver lige stærk, skriver Magdalena Eriksson på Twitter.

Skandalesag

Ifølge DBU nærmede unionens forhandlere og Spillerforeningen sig hinanden, men en række principielle punkter var ikke på plads.

Spillerforeningen stod så fast på, at aftalen skulle være 100 procent på plads før kampen mod Sverige og udeblev derfor til landsholdets officielle samling. I stedet selvtrænede de.

På den anden side lagde DBU op til en ny midlertidig aftale, der i sidste måned sikrede, at VM-kvalifikationskampen mod Ungarn blev spillet.

- Spillerne har meddelt, at de først møder op, når der er en færdig aftale på plads. Det ønske har vi ikke kunne imødekomme. Jeg er ikke i tvivl om, at vi sagtens kan finde den løsning, men det er ikke realistisk at få den aftale på plads, så vi kan forberede os til kampen mod svenskerne. Det er derfor, at vi har måtte træffe den beslutning, sagde elitechef i DBU, Kim Hallberg, til TV 2 onsdag.

Gennem denne uges optrapning af konflikten, som altså har ført til den hidtil største konsekvens - aflysning af en landskamp - har Spillerforeningen og spillerne selv ikke villet udtale sig om sagen.

Heller ikke DBU's administrerende direktør, Claus Bretton Meyer, har været på banen med udtalelser om konflikten og aflysningen af kampen mod Sverige.

- Det er en skandale, at de (direktørerne i DBU og Spillerforeningen, red.) ikke har markeret sig. Det er lidt underligt spin fra begge sider, at ingen af spydspidserne er stået frem, siger TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft.

- De har sendt folk i byen, og så står Pernille Harder og ved ikke, hvad der sker i forhandlingerne. Det er en skandale.

Store sanktioner kan ramme Danmark

UEFA skal behandle sagen, men kan først begynde det arbejde efter fredag, hvor kampen skulle være spillet.

Ifølge TV SPORT's oplysninger er det ikke realistisk, at UEFA nøjes med at taberdømme Danmark med 0-3 i kampen mod Sverige for efterfølgende at lade holdet deltage i resten af kvalifikationsturneringen.

Det ville man i så fald kunne spekulere i, hvis man var en mindre fodboldnation, der måske hellere vil indkassere et tremåls-nederlag end at tabe med endnu større cifre i en reel kamp. Det bliver med andre ord svært at undgå udelukkelse fra den indeværende turnering.

I stedet er der en række sanktionsmuligheder: