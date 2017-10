Toft: - En skandale, at spidserne gemmer sig

TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft undrer sig over, at ingen af direktørerne i hverken DBU eller Spillerforeningen er stået frem endnu.

UEFA og det svenske fodboldforbund, SvFF, har fortalt til TV 2 SPORT, at kampen i mellem Danmark og Sverige fredag endegyldigt er aflyst.

Der skete ingen mirakler ved forhandlingsbordet efter den første melding onsdag formiddag, og derfor var en aflysning nødvendig. Det, der undrer TV 2 SPORTs fodboldkommentator mest i processen, er, at Mads Øland i Spillerforeningen og Claus Bretton-Meyer hos DBU ikke har meldt noget ud.

- Det er en skandale, at de (direktørerne i DBU og Spillerforeningen red.) ikke har markeret sig. Det er lidt underligt spin fra begge sider, at ingen af spydspidserne er stået frem, siger TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft.

- De har sendt folk i byen, og så står Pernille Harder og ikke ved, hvad sker i forhandlingerne. Det er en skandale.

Nu bliver det interessant at se, hvad UEFA og FIFA kommer med af sanktioner, lyder det fra Tipsbladets chefredaktør, Troels Bager Thøgersen.

- Det kan være en taberdømmelse, men Danmark kan også blive smidt helt ud af kvalifikationsturneringen. Jeg synes, at det forsvarlige er som minimum at taberdømme Danmark. Det kan selvfølgelig ikke være anderledes. Det vil være helt unfair over for Sverige at gøre andet, siger han til TV 2 SPORT.

- Jeg tror ikke, at der sidder nogen i UEFA eller FIFA, som synes, at det er super morsomt at kyle Danmark ud af en VM-kvalifikation. Men de er også nødt til at beholde integriteten i forhold til deres turnering. Det er ret alvorligt, at man ikke stiller med sit landshold i en VM-kvalifikation. Det lyder som noget, man kender fra seriefodbold.

Danmark skulle have spillet en ny VM-kvalifikationskamp mod Kroatien på tirsdag, men den kamp er nu også i overhængende fare for at blive aflyst.

- Vi begynder at være der, hvor vi er nede i et ret dybt hul. Nu må vi se, hvor dybt det her hul bliver gravet i de kommende dage, og hvad der kommer af sanktioner fra UEFA omkring det her, siger chefredaktøren.

- De er to parter føler meget for hver sin sag. Der er mere end kun penge i det her, selvom det betyder rigtig meget. Når det kommer til den her afslysning, så tror jeg ikke, at en løsning er lige for døren.

Spillerne befinder sig lige nu på et hotel i København, hvor Mads Øland, direktør i Spillerforeningen, også er til sted. Hverken spillerne eller foreningen har endnu meldt noget ud.