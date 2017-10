UEFA bekræfter: Landskamp mod Sverige er aflyst

Det svenske fodboldforbund arrangerer nu i stedet en 'meet-and-greet', så de fans, som vil møde landsholdet, har mulighed for det.

Det europæiske fodboldforbund (UEFA) og det svenske fodboldforbund (SvFF) bekræfter over for TV 2 SPORT, at fredagens landskamp mellem Danmark og Sverige endegyldigt ikke bliver spillet.

- Vi kan bekræfte, at kampen er blevet aflyst. Yderligere informationer omkring potentielle disciplinære sanktioner vil komme i nærmeste fremtid, skriver UEFA i en mail til TV 2 SPORT.

- Vi har haft dialog med UEFA i går og i dag, og vi har modtaget en skriftlig bekræftelse fra DBU, om at de ikke kommer til kampen. I og med at de fra dansk side bekræfter, så anser UEFA også kampen som aflyst. siger kommunikationschef i SvFF, Andreas Jansson, til TV 2 SPORT.

Det svenske fodboldforbund begynder nu at give pengene tilbage fra billetterne, men har også planlagt andre muligheder for dem, som gerne vil møde holdet.

- Vi har planlagt et 'meet-and-greet' med vores landshold, da der er mange, som har planlagt at se kampen. Dermed kan de i hvert fald komme til at møde holdet, siger Håkan Sjöstrand, generalsekretær i det svenske fodboldforbund.

- Kampen kommer ikke til at blive spillet. Det er definitivt. Vi har fået bekræftet, at kampen fredag ikke kommer til at blive spillet. Vi er i dialog med det danske fodboldforbund, og det er derigennem, at vi har fået det bekræftet.

På UEFA's hjemmeside bekræfter de ligeledes, at kampen er aflyst. 'Match cancelled'. Foto: UEFA.com

I en mail til Ritzau har UEFA skrevet, at det endnu er uvist, hvad det danske afbud vil få af konsekvenser for DBU og dansk kvindefodbold.

- En eventuel disciplinærsag kan først åbnes efter den pågældende kampdag, lyder det fra UEFA.

Spillerne befinder sig lige nu på et hotel i København, hvor Mads Øland, direktør i Spillerforeningen, også er til sted. Hverken spillerne eller foreningen har endnu meldt noget ud.