UEFA-dansker: Sådan bliver DBU's afbud behandlet

Nadia Nadim og det danske kvindelandshold kommer ikke til at spille VM-kvalifikationskampen fredag mod Sverige. Foto:

Først fredag aften kan UEFA åbne en disciplinærsag mod DBU. Herefter kan der gå op til otte dage, før afgørelsen er truffet.

Hvad bliver konsekvenserne?

Det er det helt store spørgsmål, efter DBU onsdag valgte at melde afbud til fredagens VM-kvalifikationskamp mod Sverige. Et afbud, som torsdag blev fulgt op af en officiel aflysning af kampen både fra det svenske fodboldforbund og UEFA.

Det står fast, at udeblivelsen får konsekvenser. I artikel 24, paragraf 1 i UEFA's regulativer står der nemlig, at hvis et forbund afslår at spille eller er ansvarlig for, at en kamp ikke finder sted eller bliver spillet i sin fulde længde, træffer UEFA's kontrol-, etik- og disciplinærorgan afgørelse i sagen.

Men hvordan ser selve processen så ud fra nu af?

Det har TV 2 SPORT i det følgende forsøgt at klarlægge med hjælp fra den tidligere generalsekretær i DBU Jim Stjerne Hansen, der i dag er det danske medlem af UEFA's Control, Ethics and Disciplinary Body(UEFA's disciplinærudvalg).

Han er af naturlige årsager inhabil i den pågældende sag, og han udtaler sig derfor udelukkende om processen - ikke om mulige sanktioner.

- UEFA's disciplinærudvalg har først i sinde at åbne en sag fredag aften, når kamptidspunktet helt officielt er overskredet. Når det sker, åbner UEFA en disciplinærsag mod DBU, siger han til TV 2 SPORT og fortsætter:

- Her vil disciplinærudvalget i første omgang indkalde en række skriftlige redegørelser - vigtigst af alt fra DBU, der skal redegøre for, hvorfor man ikke stillede op til kampen. Disse redegørelser bliver grundlaget for første behandling af sagen.

Hvad med kampen mod Kroatien på tirsdag?

Ifølge Jim Stjerne Hansen kan afgørelsen meget vel trække ud. Det er under alle omstændigheder tvivlsomt, om den når at komme inden Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Kroatien på tirsdag.

- Jeg tror ikke, afgørelsen vil komme indenfor de første otte dage, for man skal hjemkalde redegørelser, og man skal evaluere de skriftlige redegørelser. Det vil være grundlaget for den første behandling i disciplinærudvalget.

- Jeg tror ikke, man skal forvente en eller anden foreløbig afgørelse på baggrund af kampen mod Sverige. En eventuel udeblivelse fra kampen i Kroatien vil man behandle som en almindelig disciplinærsag.

- Man skal altså ikke forvente, at kampen i Kroatien suspenderes på nuværende tidspunkt. Hvis ikke Danmark møder op der, åbnes en ny disciplinærsag, siger Jim Stjerne Hansen.

Overfor Ekstra Bladet oplyser Jim Stjerne Hansen, at afgørelsen sågar kan blive trukket helt til den 16. november, hvor UEFA's disciplinærudvalg næste gang holder møde.

Danmarks udekamp mod Kroatien er fortsat programsat på UEFA's hjemmeside til på tirsdag den 24. oktober kl. 18.00.

Hvad kan straffen så blive?

Ifølge TV SPORT's oplysninger er det ikke realistisk, at UEFA nøjes med at taberdømme Danmark med 0-3 i kampen mod Sverige for efterfølgende at lade holdet deltage i resten af kvalifikationsturneringen.

Det ville man i så fald kunne spekulere i, hvis man var en mindre fodboldnation, der måske hellere vil indkassere et tremåls-nederlag end at tabe med endnu større cifre i en reel kamp. Det bliver med andre ord svært at undgå udelukkelse fra den indeværende turnering.

Istedet er der en række sanktionsmuligheder:

Udelukkelse fra indeværende VM-kvalifikationsturnering

Og/eller udelukkelse fra den kommende EM-kvalifikationsturnering

Og/eller bødestraf

- Der er kun et enkelt fortilfælde med et walisisk kvindehold, der udeblev af helt andre årsager. Der ville forbundet ikke ofre den udgift, det kostede at sende holdet over til kampen. Så det er en lidt anden baggrund.

- Her er det jo ikke forbundet, der beslutter sig for ikke at stille hold. Det er spillerne, der beslutter sig for ikke at komme. Så det vil blive ret afgørende, hvilken grund der er til, at de ikke stiller op, siger Jim Stjerne Hansen.