DBU kritiserer Spillerforeningens 'revolverforhandling'

DBU mener, at ansvaret for aflysningen af VM-kvalifikationskampen mod Sverige ligger hos Spillerforeningen. Spillerne har fortsat ingen kommentarer.

Hos Dansk Boldspils-Union (DBU) er man ikke i tvivl.

Det primære ansvar for aflysningen af VM-kvalifikationskampen mod Sverige ligger hos de kvindelige landsholdsspillere og Spillerforeningen, der varetager spillernes interesser.

Det var i hvert fald den klare melding fra DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, da han torsdag kommenterede den endegyldige aflysning af kampen mod Sverige.

- Vi oplever en Spillerforening, som er kompromisløs, og som kører forhandlingerne helt op mod muren. Vi kan ikke blive ved med at have den form for forhandlinger. Derfor er vi endt i den her helt groteske og beklagelige situation.

- De kører en eller anden form for revolverforhandling, hvor de prøver at få det hele presset igennem i nogle sportslige forberedelser, siger Jakob Høyer til TV 2 SPORT.

Ifølge DBU er situationen kun kommet så langt ud, fordi Spillerforeningen ikke har været imødekommende nok.

- Jeg mener, det skyldes alt for lange forhandlinger, hvor vi ikke er nået nogen vegne. Og set fra DBU’s stol har vi oplevet en Spillerforening, der på trods af over 20 møder først har rykket sig til sidst.

- Og her til sidst vil de have, at vi forhandler midt i sportslige forberedelser, og det vil vi ikke. Vi ønsker ikke en situation, hvor spillerne ikke kommer ind til træning. Vi ønsker ikke en situation, hvor vi skal forhandle op til, at spillerne skal løbe ind på banen, siger Jakob Høyer.

'Ingen kommentarer' fra Øland

Kvindelandsholdets spillere og Spillerforeningen har endnu ikke udtalt sig konkret om aflysningen af kampen mod Sverige, men torsdag aften sagde direktøren i Spillerforeningen, Mads Øland, for første gang nogle få ord.

TV 2 SPORT fangede Øland uden for det hotel, hvor han og andre medlemmer af Spillerforeningen dagen igennem har befundet sig - sammen med spillerne.

- Vi snakker med de kvinder, vi har her, og så melder vi ud, når vi er klar til det. Jeg kan ikke sige meget mere end det. Der er ikke noget at fortælle, som det er nu.

Er du overrasket over aflysningen af kampen?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Vi arbejder på at finde en løsning, og det er det, vi kommer til i morgen (fredag, red.), indtil vi er færdige.

Tror du på, der bliver en kamp mod Kroatien?

- Jeg har ikke nogen kommentarer til det. Vi arbejder på at finde en løsning på det, og det har vi gjort i dag (torsdag, red.) og fortsætter med i morgen, sagde Mads Øland til TV 2 SPORT.

Ifølge TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft er der måske en meget god grund til, at spillerne selv ikke giver lyd fra sig.

- Jeg tror, de har nok at spekulere på over udgangen af hele den affære. Det er meget sjældent, at Spillerforeningen taber en sag til DBU. Det er ikke sket så tit. Så måske en lille smule frustration hos spillerne, siger Flemming Toft.

Toft har også kaldt det en skandale, at direktørerne fra Spillerforeningen og DBU, Mads Øland og Claus Bretton Meyer, ikke er stået frem og har sagt noget i offentligheden om konflikten.

Mens fredagens kamp mod Sverige er endegyldigt aflyst, så ønsker DBU fortsat at sende et kvindelandshold afsted til VM-kvalifikationskampen mod Kroatien på tirsdag.

Det er fortsat uvist, hvordan UEFA vælger at sanktionere DBU for udeblivelsen, men ifølge TV SPORTs oplysninger er det ikke realistisk, at UEFA nøjes med at taberdømme Danmark med 0-3 i kampen mod Sverige for efterfølgende at lade holdet deltage i resten af kvalifikationsturneringen.

Klubformand opfordrede til at spille

Det danske storhold Fortuna Hjørring har spillere i landsholdslejren, og klubbens formand, Jette Andersen, har i ugens løb forsøgt at påvirke sine spillere.

I en kommentar på klubbens hjemmeside skriver hun, at hun opfordrede sine spillere til at gå imod Spillerforeningen og stille op til landskampen mod Sverige.

- De sanktioner, dansk kvindefodbold kan udsættes for ved ikke at stille op i Sverige, er uoverskuelige. Det er ulykkeligt, at det er kommet så langt. Red nu situationen i det man kan kalde forlænget spilletid. Spil fodbold. Lad jer ikke vildlede af forhandlere, der åbenbart ikke har tilstrækkelig indsigt i kvindefodboldens sjæl, skriver Jette Andersen.

Spillerne, som er Maria Lindblad Christensen, Caroline Møller, Frederikke Thøgersen og Signe Bruun, har dog ikke lyttet til deres formand.

Opbakning fra svensk side

Mens de danske spillere forholder sig tavse, er det modsatte tilfældet blandt svenskerne, som altså skulle have mødt Danmark fredag.

Nu får svenskerne en skrivebordssejr på 3-0, men i et opslag på det sociale medie Instagram opfordrer profilen Kosovare Asllani UEFA til at lade landene finde en ny dato og spille kampen.

- Straf ikke spillerne, for det er ikke retfærdigt. Jeg kan forsikre jer, at alle landshold i verden står bag dem, skriver Asllani.

- I (de danske spillere, red.) gjorde det rigtige og tog ikke kun kampen for jeres egen skyld, men også for unge piger, der er dansk fodbolds fremtid. Unge piger, som ser op til jer. Men det er ikke nemt at forhandle med folk fra stenalderen, skriver hun med henvisning til DBU.