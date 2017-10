- Delaftale er et nederlag for Spillerforeningen, mener Toft

TV 2 SPORTs fodboldekspert mener, at det er Spillerforeningen, som har måtte bøje sig for DBU, efter ny delaftale.

Der blev fredag sat et komma i de langstridige forhandlinger mellem DBU og Spillerforeningen.

De to parter er blevet enige om en delaftale, selvom kvindelandsholdet, som Spillerforeningen repræsenterer, tidligere har udtalt, at de kun ville indgå en endelig aftale.

Delaftalen sker dagen efter, at kampen mellem Danmark og Sverige officielt blev aflyst, fordi parterne ikke kunne blive enige.

Det tyder ifølge TV 2 SPORTs fodboldekspert Flemming Toft på, at Spillerforeningen har valgt at bøje sig for DBU.

- At der alligevel kommer en delaftale på plads er et nederlag for Mads Øland og Spillerforeningen, men ikke for spillerne, der gerne ville spille.

- Det er på DBU's præmisser, at der nu er en delaftale. Det er godt for det videre sportslige forløb. Nu skal der bare nye ansigter, der vil hinanden, til forhandlingsbordet. Ikke flere amatører.

Spillerforeningen meddeler, at de allerede havde sendt en delaftale til DBU onsdag aften, men at forbundet havde afvist det. DBU's elitechef, Kim Hallberg siger, at det slet ikke var den samme delaftale, som parterne nu er blevet enige om.

Men uanset hvem der bærer skylden, mener Flemming Toft, det er kritisabelt, at der ikke kom en aftale på plads torsdag før klokken 12. På den måde kunne kvindelandsholdet stadig have spillet kvalifikationskampen mod Sverige, som stod til at skulle være spillet fredag aften.

- Farcen er næsten blevet mere grotesk med indgåelsen af en ny delaftale. Fordi den kommer på dagen, hvor VM-kampen mod Sverige skulle have været spillet. Hvorfor blev det ikke rettidigt, så en aflysning kunne være undgået. Igen en håbløs timing.

- Det er også en hån mod det svenske landshold og VM-turneringen i det hele taget. Det kunne have været ordnet for dage siden.

Med den nye delaftale er det danske kvindelandshold klar til at spille kvalifikationskamp mod Kroatien på tirsdag.