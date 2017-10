Fan med barn på armen slog spiller i Europa League-kamp

Lyons målmand, Anthony Lopes, (yderst til venstre) blev skubbet ud mod Everton-tilskuerne. Foto: ANDREW YATES / Scanpix Denmark

Den engelske klub kan blive mødt med sanktioner fra Uefa, efter at en fan tilsyneladende slog en Lyon-spiller.

Det går skidt for den engelske klub Everton i denne sæson, og nu kan klubben ovenikøbet blive mødt med sanktioner fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Det kan blive tilfældet, fordi en Everton-fan tilsyneladende slog Lyon-målmand Anthony Lopes, efter at Evertons anfører, Ashley Williams, havde skubbet til Lopes.

Opgøret på Goodison Park var stormfuldt, og 2-1-sejren til Lyon blev overskygget af den tumult, der fulgte med episoden mellem Williams og Lopes.

Det var under tumulten, at tv-billeder viser en Everton-fan, der med et barn på armen langer ud efter Lopes.

- Der var en supporter, der slog ham. Det er ikke normalt, siger Lyons angriber Bertrand Traore, der scorede kampens afgørende mål, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den skruppelløse Everton-fan så også ud til at ramme forsvarsspiller Mouctar Diakhaby med slag.

- I sådanne øjeblikke må vi hjælpe hinanden som hold. Det er, hvad jeg prøvede at gøre, siger Traore.

Det var en episode i det 57. minut mellem Evertons Ashley Williams og Lyons Anthony Lopez, som gjorde, at Everton-fansene gik til angreb. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Den pressede Everton-manager, Ronald Koeman, forsøgte at nedspille episoden efter kampen.

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Det begyndte med Ashley (Williams, red.) og en forsvarsspiller fra Lyon. Der var mange spillere involveret.

Williams var heldig at undgå et rødt kort, før han scorede et udlignende mål til 1-1.

- Det er, hvad der sker. Det er fodbold, siger Williams til BT Sport.

- Det er følelser. Vi vil gerne vinde kampen, de vil gerne vinde kampen, og så sker den slags, siger forsvarsspilleren.

I september løb en Celtic-fan på banen i en Champions League-kamp mod franske Paris Saint-Germain og sparkede ud efter franskmanden Kylian Mbappe.

Uefa åbnede efterfølgende en sag mod Celtic, der risikerer at skulle spille for tomme tribuner og få en stor bøde.