FCM-træner har svært ved at se, hvem der kan stoppe klubben lige nu

FC Midtjylland spillede sig fredag op på Superligaens førsteplads. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Efter fredagens sejr på 4-2 på hjemmebane over AC Horsens ser FC Midtjylland sig som mesterskabsaspirant.

Fredag aften vandt FC Midtjylland sin femte kamp på stribe i Superligaen, da holdet hjemme i Herning slog AC Horsens med 4-2.

Dermed topper midtjyderne tabellen med 28 point efter 13 kampe.

Efter kampen uddelte FCM-træner Jess Thorup ros til sit mandskab. Han mener, at FCM skal ses som en bejler til det danske mesterskab.

- Vi har spillet halvdelen af grundspillet, og vi er sindssygt godt kørende. Jeg har svært ved at se, hvem der skal kunne stoppe os lige nu. Vi har opbygget en tro på, at vi kan vinde, hver gang vi går på banen. Det skal vi fortsætte med, for så kommer vi til at ligge højt i tabellen, siger træneren.

Thorup vil dog ikke kalde FCM for guldfavorit.

- Det vil ikke være rigtigt at begynde at kalde os for guldfavoritter, når der er syv måneder til, at det hele skal afgøres. Det vil ikke være rigtigt, siger Thorup.

Ud over sejren glæder Thorup sig over spillernes præstationer. Især var der ros at hente for angrebsprofilen Alexander Sørloth.

Nordmanden var en af profilerne i fredagens opgør mod Horsens, hvor han bidrog med et mål og tre assister.

- Sørloth har taget os alle i klubben og hele Danmark med storm og bidrager med mål og assister mod Horsens, siger Thorup om den norske angriber, der nu har nettet otte gange i ligaen indtil videre.

Nordmanden var efter kampen enig med sin chef og ser også FCM som titelbejler.

- Der er vel fire hold, der kan vinde mesterskabet. FC København, Brøndby, FC Nordsjælland og os selv. Jeg har hele tiden sagt, at vi skal jagte mesterskabet, siger den målfarlige angriber.

Om sit eget sæsonmål i forhold til scoringer er angriberen mere ydmyg.

- Hvis jeg når 15 mål, vil jeg være tilfreds, og så må jeg tage det derfra, siger nordmanden.

Sørloth får en mulighed for at udbygge sin målstatistik, når FCM i næste runde møder Lyngby på udebane.