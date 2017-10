Fifa overvejer at ændre regler for landsholdsspillere

. Foto: CHRISTIAN MERZ / Scanpix Denmark

Man kan ikke spille for et landshold, hvis man har repræsenteret et andet land i en kamp af betydning.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) overvejer at ændre på reglerne for, hvornår spillere må stille op for landshold. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Helt konkret vil Fifa gerne give spillere lov til at skifte landshold i nogle særlige tilfælde.

- Der er mange nye problemstillinger, der har set dagens lys over årene, for verden forandrer sig, og der kommer mere immigration, siger Victor Montagliani, der er præsident for Det Nord- og Mellemamerikanske Fodboldforbund, Concacaf.

- Der er problemstillinger vedrørende nationaliteter i det meste af verden, så det er et godt tidspunkt at se nærmere på, om der kan laves nogle løsninger, der ikke går ud over spillet.

Som reglerne er nu, kan en spiller, der har spillet en A-landskamp af pointmæssig betydning for et land, ikke skifte landshold. Men man må gerne spille testkampe og venskabskampe.

Fifa tillader dog kun ét skifte, så man kan ikke skifte tilbage.

Det er blevet foreslået, at en spiller, der kun har spillet få kampe for et landshold, skal kunne skifte landshold, hvis spilleren ikke har udsigt til at blive genindkaldt til det pågældende landshold.

Spillere må kun repræsentere et land, de ikke har nogen familiære bånd til, hvis spilleren har boet og spillet i landet i minimum fem år.

Men de regler fortæller Montagliani, at Fifa også vil se nærmere på.