Landstræner ser svær VM-vej efter aflyst svenskerbrag

Landstræner Søren Randa-Boldt tog over for Nils Nielsen, der stod i spidsen for landsholdet under EM 2017. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Hvis Danmark som ventet taberdømmes i den aflyste kamp mod Sverige, har de danske kvinder lang vej til VM.

Fredag skulle Danmarks kvindelandshold i fodbold have mødt Sverige i en vigtig VM-kvalifikationskamp, men grundet konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen er kampen aflyst.

I stedet mødte spillerne fredag eftermiddag op på Ballerup Idrætspark til træning frem mod tirsdagens VM-kvalifikationskamp i Kroatien, da DBU og Spillerforeningen omsider nåede til enighed om en delaftale.

Den kunne dog ikke redde den aflyste kamp mod Sverige, hvis udfald endnu ikke kendes.

Al logik tilsiger, at Danmark taberdømmes 0-3 som minimum, mens en værre sanktion kunne være udelukkelse fra resten af kvalifikationen.

Skulle Danmark slippe med et 0-3-nederlag, ser vejen til VM dog fortsat lang ud, siger landstræner Søren Randa-Bolt.

- Hvis man taber til Sverige, så skal man højst sandsynligt vinde resten, så nu har vi travlt, siger Randa-Bolt.

Inden mødet med pressen fredag havde han kun kort nået at snakke med spillerne, og han slår fast, at der ingen gnidninger er mellem spillerne og trænergruppen.

- Vi har haft en lille snak her, da vi mødte ind for lige at finde ud af, hvor alle står henne. Og så tager vi en rigtig grundig snak i aften med spillerrådet. De har vist haft rigeligt møder, kan jeg forstå, siger landstræneren.

Selv om der ikke er problemer imellem landstrænerteamet og spillerne, så kan Randa-Bolt godt mærke på spillerne, at konflikten har påvirket dem meget.

- Ja, det kan man altid mærke. De har også været meget frustrerende. Det kan jeg jo se, når jeg har set i medierne, lyder det fra landstræneren.

- Men nu har vi sagt, at hvis man ønsker at være med her, så må man lægge det på hylden indtil bagefter. Ellers så kan man tage hjem, hvis man ikke kan det.

- Vi trænere og ledere har jo også fået at vide, at hvis vi ikke kan være med i det show her, så kan vi smutte. Men det kan vi alle, og det er jeg glad for, siger han.