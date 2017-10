Pernille Harder anklager DBU for at udøve psykisk terror

Selvom DBU og Spillerforeningen endnu ikke har indgået en permanent kvindelandsholdsaftale, kritiserer Harder unionen hårdt. DBU afviser kritikken.

Fredag formiddag fandt parterne i kvindelandsholdskonflikten fælles fodslag. I en fælles pressemeddelelse fortalte de, at DBU og Spillerforeningen for anden gang i forhandlingsforløbet er blevet enige om en delaftale.

Dermed kan landskampen mod Kroatien tirsdag aften gennemføres, men anfører Pernille Harder var langt fra forsonlig i sine udtalelser til TV 2 SPORT umiddelbart efter offentliggørelsen af delaftalen.

- Der er mange frustrationer, og jeg vil næsten gå så langt som at sige, at den måde, DBU har kørt det her spil på, har været psykisk terror, siger Pernille Harder til TV 2 SPORT.

DBU: Et voldsomt ordvalg

Det ordvalg mener DBU’s elitechef, Kim Hallberg, er over stregen.

- Jeg synes psykisk terror er et voldsomt ord at bruge, men der er ingen tvivl om, at vi alle har været pressede. DBU har også været under et kæmpe pres. For mit eget vedkommende har jeg virkelig følt, at de seneste par dage har været enormt hårde og svære.

- Jeg kom til at bruge vendingen, at ’de har haft en pistol for panden af os’ forleden dag. Det er måske også lige på grænsen lige som 'psykisk terror', men vi har virkelig følt, at de har sat os i en situation, hvor vi skulle vælge imellem at give dem, hvad de ville have, eller at aflyse en fodboldkamp. Det valg synes jeg bestemt heller ikke er noget rart valg at sætte andre i, siger Kim Hallberg.

Spiller ikke for DBU

Kampen mod Sverige, der skulle have været spillet fredag aften, er fortsat aflyst, men når Pernille Harder går på banen tirsdag aften i Kroatien bliver det ikke for at repræsentere DBU.

- Vi har selvfølgelig DBU på brystet, men lige i øjeblikket spiller jeg for den danske befolkning og for alle de unge piger og drenge, der ser op til os. Den befolkning, vi samlede under EM.

- Det er det, jeg spiller for lige nu. Jeg spiller for mine holdkammerater, for lederne og trænerne som er med i de her kampe, lyder det fra Danmarks anfører.

De ord er Kim Hallberg ikke glad for at få gengivet, da TV 2 SPORT konfronterer ham med Harders udtalelser.

- Det er jeg da selvfølgelig ked af at høre, hvis det er tilfældet. Jeg vil gerne høre det fra Pernille selv, men vi sætter alle en ære i at have et landshold og forhåbentlig også at repræsentere et land.

- Mon ikke, at når den værste skuffelse og frustration har lagt sig, at man igen kan se ud over det og igen spille fodbold for Danmark, siger Kim Hallberg.

Hvilke sanktioner DBU og kvindelandsholdet vil blive ramt af fordi holdet ikke spiller VM-kvalifikationskampen mod Sverige fredag aften er endnu ukendt.

De to parter er blevet enige om at genoptage forhandlingerne om en permanent aftale efter landskampen i Kroatien tirsdag kl. 18.