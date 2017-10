Spillerforeningen og DBU har forhandlet delaftale på plads

Kvindelandsholdet er klar til at spille tirsdagens VM-kvalifikationskamp mod Kroatien.

Spillerforeningen og DBU er fredag formiddag blevet enig om en delaftale.

Aftalen sikrer, at VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Kroatien nu kan gennemføres tirsdag aften. Det meddeler begge parter i en fælles pressemeddelelse.

Nyheden sker dagen efter, at det europæiske fodboldforbund, UEFA, meddelte, at fredagens kvalifikationskamp mod Sverige blev aflyst. Det betyder nu, at kvindelandsholdet igen møder ind i landsholdslejren og træner.

DBU's elitechef, Kim Hallberg, er glad for, der nu kan holdes fuld fokus på det sportslige.

- Den sidste tid har handlet alt for meget om konflikt – det har skadet Kvindelandsholdet og alle os, der hepper på dem. Nu har vi fuldt fokus på fodbold og forberedelserne til den vigtige VM-kvalifikationskamp mod Kroatien på tirsdag. Vi glæder os til at træne og spille kamp, siger Hallberg i pressemeddelelsen.

Landsholdsanfører Pernille Harder meddeler, at parterne er klar til at forhandle igen, efter VM-kvalifikationskampen er spillet.

- Det er vigtigt, at vi nu har fået en delaftale på plads, der gør det muligt at spille VM-kvalifikationskampene, og som samtidig betyder, at vi fra begge lejre har givet tilsagn om at forhandle videre og få en kollektiv aftale plads snarest, siger Pernille Harder.

DBU og Spillerforeningen oplyser, at UEFA og FIFPro (den internationale spillerforening, red.) nu indtræder som mæglere i forhandlingerne om en ny landsholdsaftale.

Kvindelandsholdet træner første gang fredag. Det foregår i Ballerup.

Kampen mellem Danmark og Kroatien spilles tirsdag klokken 18.