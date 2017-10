UEFA måtte hjælpe for at delaftale kom i mål

De kvindelige landsholdsspillere glæder sig over at have indgået endnu en delaftale, men havde håbet at indgå den før den nu aflyste kamp mod Sverige.

Klokken 11 kom en flok lettede landsholdsspillere ud fra deres hotel i København.

En delaftale mellem DBU og Spillerforeningen er nu på plads og sikrer, at landskampen mod Kroatien kan gennemføres. Der måtte dog international hjælp til for midlertidigt at få løst konflikten.

- Vi har opnået det, at vi kan få lov til at spille kampen mod Kroatien og en delaftale som forhåbentlig betyder, at vi får lukket den her aftale de næste par uger, siger målmand Stina Lykke til TV 2 SPORT.

- Delaftalen betyder, at vi får lavet aftalen færdig efter Kroatien-kampen. Det er forhandlet på plads med hjælp fra FIFPro (den internationale spillerforening, red.) og UEFA som mæglere. Det er positivt for os, at de er med, uddyber anfører Pernille Harder.

Fremsendte forslag til delaftale allerede onsdag

Delaftalen rykker ikke ved, at kampen mod Sverige, der skulle have været spillet fredag aften, fortsat er aflyst. Det er ærgerligt mener spillerne, da de angiveligt fremsendte et forslag til en delaftale til DBU onsdag.

- Vi sendte det allerede onsdag aften, hvor der stadigvæk var mulighed for at spille kampen, men DBU valgte at aflyse den før UEFA’s deadline, så der var desværre ikke noget at gøre.

- Vi hørte ikke noget argument andet at de ikke havde noget hold at stille op med, men det havde de jo onsdag aften i form af vores tilbud om en delaftale. Vi hørte ikke noget før dagen efter, hvor det var for sent, siger Stina Lykke.

- Det er uforstående fra vores side, når vi virkelig forsøgte at få lavet en delaftale inden, så vi kunne få spillet kampen, siger Pernille Harder.

DBU's elitechef, Kim Hallberg, afviser dog fuldstændig den påstand. Han fortæller til TV 2 SPORT, at den netop indgåede aftale ikke er identisk med den aftale, som Spillerforeningen fremlagde onsdag.

UEFA's præsident pressede på

Ifølge Pernille Harder kom der skred i tingene, da UEFA's præsident, Aleksander Ceferin , blandede sig i forhandlingerne.

- UEFA's præsident pressede på hos DBU for at få lavet den her delaftale. Det viser, at UEFA virkelig vil have, at vi skal have lavet den her aftale med DBU. Vi håber, at det også betyder, at de vil have, at vi skal blive i turneringen. Men UEFA har ikke sagt mere om eventuelle sanktioner, siger Pernille Harder.

Den formulering er Kim Hallberg ikke helt enig i. Han mener, at parterne mere var i dialog med UEFA frem for en decideret afpresning.

Landsholdet møder nu ind i landsholdslejren og træner for første gang i rødt og hvidt på BSF’s baner fredag eftermiddag. Tirsdag kl. 18 venter landskampen mod Kroatien. Derefter genoptages forhandlingerne om en endelig aftale igen.

- Jeg skal tro på, at det her kan lykkes. Nu har vi UEFA og FIFPro som mæglere til at få løst den her situation, og så skal jeg simpelthen tro på, at DBU og vi er interesserede i at få den her aftale i hus, så vi kan koncentrere os om at spille fodbold og underholde dem derhjemme, slutter Stina Lykke.