Veje og Nadim har stadig tiltro til Spillerforeningen

Landsholdets spillere tror stadig på, at Spillerforeningen kan lande en aftale med DBU. Det fortæller landsholdsspilleren Katrine Veje

Nadia Nadim håber, at Spillerforeningen er i stand til at lande en aftale med Dansk Boldspil-Union DBU.

- Vi har et spillerråd, som sidder med ved bordet og sørger for at inddrage os andre. Vi er 18 spillere i truppen, og jeg synes, vi er blevet inddraget godt, så det har vi fuld tillid til, siger hun.

- Så konflikten bliver bestemt løst, det er jeg sikker på.

Angriberen Nadia Nadim er ikke lige så kontant i sin udmelding. Hun håber, at det lykkes for parterne at komme frem til en aftale.

- Det håber jeg. Vi har tillid til Spillerforeningen, og så håber vi, at det falder på plads, siger hun.

Der er blevet skudt med skarpt mellem parterne de seneste dage, men på trods af det, så er Nadim glad for at være tilbage i landsholdslejren for at forberede sig til tirsdagens VM-kvalifikationskamp mod Kroatien.

- Det er fedt at være tilbage i landsholdsregi og være sammen med staben, for jeg holder faktisk rigtig meget af dem, siger den kommende Manchester City-angriber.

Hun fortæller desuden, at hun ikke har problemer med at spille med DBU's logo på brystet på trods af, at spillerne ligger i konflikt med fodboldforbundet.

- Jeg er lidt ligeglad. Jeg tror, der er forskellige meninger om det i truppen, og der er nok også nogen, der tager det tungere, end jeg gør.

- Personligt er jeg ret god til at komme mig over tingene ret hurtigt. For mig er det vigtige at spille fodbold, for jeg elsker at spille fodbold.

- Det er vigtigt, vi har et hold. Ikke kun for os, men også for de kommende generationer, siger Nadim.

Landsholdsspillerne har indgået en delaftale med DBU med henblik på at spille tirsdagens kamp i Kroatien. Derfor var de fredag tilbage på træningsbanen i landsholdslejren i Ballerup.