Barcelona-boss: Ingen kan manipulere os

Josep Maria Bartomeu vil ikke være en del af den politiske kamp i Spanien. Foto: JUAN MEDINA / Scanpix Denmark

FC Barcelona vil ikke lade sig manipulere af politiske interessenter i Cataloniens kamp for uafhængighed.

FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu insisterede lørdag på, at fodboldklubben ikke vil lade sig udnytte af nogen politisk side i debatten om Cataloniens selvstændighed.

Barcelona er fanget i midten af det politiske slagsmål, fordi klubben betragtes som et stærkt catalansk symbol over hele verden.

Derfor fastslår Bartomeu ved Barcelonas årlige generalforsamling, at klubben selv styrer sine politiske udmeldinger, hvis den har nogen.

- Vi er ikke et instrument, som kan manipuleres af politiske interesser, uanset hvad de måtte være. Ingen kan bruge vores logo eller flag, siger Bartomeu.

Barcelona har støttet op om Cataloniens ret til selvbestemmelse, men har samtidig afvist at placere sig på en af siderne i debatten.

Bartomeu traf en upopulær beslutning om at spille Barcelonas hjemmekamp mod Las Palmas for lukkede døre 1. oktober, da der var afstemning om Cataloniens uafhængighed.

Han beskriver det som en af de sværeste beslutninger i sine tre år som præsident.

- Ingen kan tvivle på Barcelonas støtte til det catalanske samfund. Vi forsvarer de demokratiske principper, retten til at bestemme og ytringsfriheden, siger han.

Messi på livstidskontrakt

Ved samme generalforsamling fortalte Oscar Grau, en anden af topbosserne i Barcelona, at klubben ønsker at tilbyde Lionel Messi en livstidskontrakt.

I juli blev 30-årige Messi ifølge Reuters enig om en fireårig kontrakt med Barcelona.

Ifølge Grau underskrev Messi allerede den aftale i juni, men endnu er der ikke meldt noget officielt ud.

- Messi skrev under på en fireårig aftale i juni, men klubben ønsker at give ham en kontrakt på livstid, siger Grau.

- Idéen for Messi, som har været her, siden han var lille, er, at han skal blive her resten af livet, fordi han er et ikon.

- Når han stopper med at spille, ønsker vi, at han bliver i klubben, forklarer Grau.