Danmarks playoffkamp i Irland udsolgt på mindre end fem minutter

Danmark møder Irland i Parken den 11. november. Tre dage senere mødes de i Dublin. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Det irske fodboldforbund oplevede massiv interesse for VM-playoffkampen mellem Irland og Danmark. Irske fans er sure over manglende billet.

Irlands udvalgte kan se frem til enorm opbakning, når de skal forsøge at kvalificere sig til næste års VM-slutrunde i Rusland på bekostning af Danmark.

Fredag startede det officielle billetsalg til playoffkampen på Aviva Stadium den 14. november, og på mindre end fem minutter kunne det irske fodboldforbund melde udsolgt.

- Billetter reserveret til det offentlige salg fredag den 20. oktober blev solgt på mindre end fem minutter. Skulle flere billetter blive tilgængelige, såfremt Danmark ikke gør fuld brug af sin tildeling, vil de blive sat til salg for offentligheden, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Ticket Update: Ireland v Denmark now officially sold out. All Season Ticket holders catered for



Read more: https://t.co/mkyaB2fdWD #COYBIG pic.twitter.com/z8WYNqwMF6 — FAIreland ️🇮🇪 (@FAIreland) October 20, 2017

Forud for fredagens billetsalg var der forsalg for irske sæsonkortholdere, som havde mulighed for at købe ekstra billetter. Det tog dog kun syv minutter, inden den pulje af billetter var revet væk, oplyser forbundet.

Sure irske fans

Den omfattende interesse for braget mod Danmark i Dublin har efterladt flere irske fans uden en billet, hvilket de mildest talt er rasende over.

Få minutter efter meldingen om udsolgt begyndte de at lufte deres vrede på det sociale medie Twitter.

- Endnu en gang lader Ticketmaster sig selv i stikken. Få sekunder inde i billetsalget til Irland-Danmark og ingen billetter tilgængelige, skriver Packie Leddy og bruger #Shambles, som betyder 'rodebutik'.

Once again Ticketmaster letting themselves down. Few seconds into the Ireland-Denmark ticket sale and no tickets available!! #Shambles — Packie Leddy (@PLeddy101) October 20, 2017

- Venter en halv time før billetter til kampen mellem Irland og Danmark bliver sat til salg, og de er solgt 10 sekunder efter 11, absolut en joke, skriver Ronan Mc Ivor på Twitter.

Waiting for half an hour before tickets for the Ireland & Denmark match went on sale and they’re sold out 10 seconds after 11, absolute joke — Ronan Mc Ivor (@RonanMcIvor) October 20, 2017

Ifølge The Irish Sun er der stadig håb for billetløse irske fans, men det kræver, at de stikker dybt i lommerne. Mediet skriver, at der fredag kunne købes billetter på Viagogo for omkring 700 euro (cirka 5200 kr.) stykket.

2500 billetter til danske fans

Helt så dyrt er det ikke for danske fans, der ønsker at se kampen i Irland. Billetprisen lyder på 425 kr., og DBU's pressechef Jacob Wadland oplyser til TV 2 SPORT, at det stadig er muligt at købe billet.

I alt har DBU fået garanteret fem procent af kapaciteten på Aviva Stadium, som kan rumme 51.700 tilskuere. Det svarer til 2585 billetter til danske fans.

Billetsalget til VM-playoffkampen i Parken lørdag den 11. november begynder i næste uge.

Først for sæsonkortholdere, fans med fast plads og fanklubmedlemmer. Dernæst for fans, der har købt billet til en eller flere kampe i VM-kvalifikationen, og fredag den 27. oktober starter det officielle billetsalg.