Dansk profil spiller oftest bedst, når hun er frustreret eller sur

Uvished og en aflyst kamp har skabt masser af frustrationer på det danske kvindelandshold. Det skal nu bruges konstruktivt i kampen mod Kroatien.

Det har været en hård uge for det danske kvindelandshold.

- Det har ikke været nemt. Jeg har faktisk været rigtig træt af at være med til det her, men nu glæder jeg mig virkelig til at komme ud og spille fodbold, siger Nadia Nadim til TV 2 SPORT inden landsholdet rejser mod Kroatien forud for VM-kvalifikationskampen tirsdag aften.

Overenskomstkonflikten mellem DBU og kvindelandsholdet betød tidligere på ugen, at kampen mod Sverige fredag blev aflyst.

Men efter en delaftale med DBU blev indgået fredag formiddag, så var landsholdet i dag mødt op i lufthavnen for tage at drage mod Kroatien.

- Det hele handler om fodbold nu. Vi kommer ikke til at tænke på alt tumulten, der har været. Nu ser vi frem til at komme af sted og så skal vi bare ned og smadre Kroatien, siger Theresa Nielsen.

- Jeg er forberedt. Jeg glæder mig til at spille kampen og føler mig i fin form. Oftest spiller jeg også bedst, når jeg er en smule frustreret eller sur, så mon ikke det bliver en god kamp, siger Nadia Nadim.

Med den aflyste kamp i mod Sverige fredag aften er det stadig uvist, hvilken straf DBU og kvindelandsholdet får fra UEFA. Derfor er et krav om en sejr i Kroatien også ganske klar inden tirsdagens opgør.

- Nu har vi ventet en hel uge på at komme igang, så vi er super motiveret. Det kan være nødvendigt for os at slå Kroatien rigtig stort, så det skal også lyse ud af os på banen på tirsdag, siger Theresa Nielsen.

Danmark fører lige nu VM-kvalifikations gruppe 4 efter én kamp inden det gælder kampen mod Kroatien, der spilles i Zagreb tirsdag aften kl. 18.