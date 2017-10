Islands fodboldkvinder gør som mændene og banker stormagt

De flerdobbelte EM- og VM-vindere fra Tyskland tabte hjemme til Island - nummer 21 på verdensranglisten.

Islands herrelandshold i fodbold har de seneste år taget fodboldverdenen med storm, og nu er vulkanøens kvindelandshold godt på vej til at gøre det samme.

Fredag leverede Island en vaskeægte sensation ved på udebane at slå Tyskland med 3-2.

Ifølge sportsmagasinet Kicker er det første gang, at Tyskland taber til Island. De 14 foregående kampe mellem de to lande er alle endt med en sejr til de tyske kvinder.

Desuden havde Tyskland inden fredagens opgør vundet 26 VM-kvalifikationskampe i træk.

- Men den statistik er nu historie, konstaterer Kicker.

Dagný Brynjarsdóttir lavede to mål i kampen i Wiesbaden.

Til daglig spiller den 26-årige Brynjarsdóttir i Portland Thorns, hvor hun denne sæson sammen med blandt andre den danske stjerne Nadia Nadim vandt det amerikanske mesterskab.

Island er dermed nummer to i sin VM-kvalifikationspulje med seks point for to kampe. Tyskland og Tjekkiet har samme antal point, men begge har spillet tre kampe.

Dermed er kvindelandsholdet ved at kopiere herrelandsholdet, der for nylig vandt sin pulje og dermed næste år i Rusland debuterer ved en VM-slutrunde.

Ved forrige sommers EM-slutrunde i Frankrig ekspederede Island mod alle odds England ud af turneringen.

På verdensranglisten er Tysklands kvindelandshold på andenpladsen efter USA, mens Island er nede på en 21.-plads ifølge Fifas hjemmeside.

Tysklands kvindelandshold havde indtil dette års EM-turnering i Holland domineret europæisk fodbold i årtier med otte EM-titler siden 1989. Desuden har holdet to gange vundet VM - i 2003 og 2007.

Ved sommerens EM måtte Tyskland sensationelt bøje sig for Danmark, som i kvartfinalen vandt 2-1. Det var første gang i mere end 20 år, at Tyskland gik fra banen i en EM-slutrunde som taber.