Kriseramt West Ham-manager vil ikke blive overrasket over fyring

Slaven Bilic har haft lidt ekstra at tænke over på det seneste. Det går nemlig ikke særlig godt for ham og West Ham. Foto: STRINGER / Scanpix Denmark

West Hams manager Slaven Bilic erkender, at hans job hænger i en tynd tråd efter skidt sæsonstart.

Med blot otte point i ni kampe har West Ham fået en skidt start på Premier League-sæsonen, og fredag gik det helt galt, da holdet hjemme tabte 0-3 til oprykkerne Brighton.

Den kroatiske manager Slaven Bilic var i forvejen gjort fyringstruet af medierne, og nederlaget fredag har kun ført til øgede spekulationer.

Normalt har trænere og managere ikke lyst til at bidrage til den slags rygter, men Bilic erkender over for BBC, at en fyring kan være tæt på.

- Jeg ved, hvad jeg føler, men jeg kan ikke sige alt offentligt. Jeg har gjort mit bedste, men når man taber 0-3 hjemme mod Brighton, så kan jeg ikke blive overrasket over noget, lyder det fra Bilic.

Den 49-årige kroat forsøger heller ikke at flygte fra sit ansvar for resultaterne.

- Jeg er manager for det her hold. Jeg ønsker ikke at gemme mig bag noget. Det er mit ansvar, og det er op til bestyrelsen af beslutte, hvad der skal ske, siger West Ham-manageren.

Trods den overhængende fyringsfare, så ligger Slaven Bilic ikke søvnløs om natten.

- Jeg er ikke bekymret. Bekymring er et negativt ord. Jeg er stærk, og det er ikke op til mig at afgøre min fremtid, siger han.

West Ham sluttede i sidste sæson på 11.-pladsen i Premier League, mens man øjeblikkeligt indtager 17.-pladsen i indeværende sæson.