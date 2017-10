Landstræner skærmer profiler fra medierne efter konflikt

Pernille Harder og flere andre profiler har været igennem rigeligt, mener landstræneren. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Pernille Harder, Stina Lykke og Sanne Troelsgaard blev afskærmet fra medierne, da holdet rejste til Kroatien.

Det danske kvindelandshold satte lørdag aften kursen mod Kroatien efter en begivenhedsrig uge.

Umiddelbart før afrejsen fra Københavns Lufthavn havde medierne mulighed for at interviewe de danske spillere bortset fra anfører Pernille Harder, målmand Stina Lykke og Sanne Troelsgaard.

Landstræner Søren Randa-Boldt vurderede, at de tre profiler havde behov for en pause fra de mange interesserede medier efter en uge præget af konflikt og en aflyst kamp mod Sverige.

- Det er noget, jeg har valgt. Jeg synes, at de har været rigeligt igennem, siger landstræneren.

- Jeg kan se på dem, at de har været pressede.

- Medierne har fået stillet dem alle spørgsmål, der findes. Så hvis de kan få lov til at slappe lidt af, så tror jeg, at det er godt for dem.

Er det sådan, at spørgsmål vil påvirke dem negativt i forhold til tirsdagens kamp i Kroatien?

- Det ved jeg ikke.

- Det er bare sådan, at det ikke altid er de samme, der skal udtale sig, siger Randa-Boldt.

Lettelse hos alle

Fredag eftermiddag stod de tre spillere sammen med resten af holdet til rådighed for de danske medier, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen havde indgået en midlertidig landsholdsaftale.

Aftalen kom i stand så sent, at fredagens VM-kvalifikationskamp mod Sverige var blevet aflyst.

Især Pernille Harder kom i den forbindelse med en hård udtalelse mod DBU, som hun beskyldte for at have kørt psykisk terror mod spillerne.

Lørdag beretter landstræneren om en god stemning i den danske trup.

- Stemningen er blevet rigtig fin. Der er ikke nogen bad feelings mellem trænere, ledere og spillere.

- Der er lettelse hos alle over, at vi er i gang med det, som det handler om, siger Søren Randa-Boldt.

Med udsigt til et skrivebordsnederlag mod Sverige kunne man godt forestille sig, at stemningen var lidt trykket?

- Ja, men vi ved ikke, hvad der sker.

- Jeg har bare sagt, at vi har travlt, hvis vi misser de tre point mod Sverige. Det gør vi jo formodentlig. Men så skal vi ikke misse flere point.

Men er stemningen tilbage ved normalen?

- Det har selvfølgelig været trykket, men nu har de fået vasket hjernerne og er friske.

Hvad har I lavet for at komme tilbage på rette spor?

- Vi tog et møde i aftes, så man kunne komme ud med det, man havde lyst til.

- I dag har vi trænet igen - for anden gang - og det er jo helt vildt at få lov til at træne. Det har været gode træninger med stort fokus, siger landstræneren.

Kan du undgå, at konflikten ikke præger holdet mod Kroatien?

- Vi forsøger at sige, at nu gælder det fodbolden. Spillerne er glade for, at de ikke skal holde møder syv timer om dagen.

- Nu er vi kommet ud på de marker, vi gerne vil ud på, siger han.

Landsholdet åbnede for en måned siden VM-kvalifikationen med en udesejr på 6-1 i Ungarn.