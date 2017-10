SønderjyskE-boss freder træneren

Claus Nørgaard og SønderjyskE har ikke vundet i ni kampe. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Claus Nørgaard sidder stadig trygt i sit trænersæde trods ni kampe uden sejr til SønderjyskE.

SønderjyskE tabte lørdag 0-1 ude til Silkeborg i Alka Superligaen. Holdet er inde i en særdeles dårlig stime og er uden sejr i de seneste ni ligakampe, hvoraf de seneste tre er blevet tabt.

Det får dog ikke sportschef Hans Jørgen Haysen til at tvivle på cheftræner Claus Nørgaards kvaliteter, da han efter kampen understregede, at der er fuld opbakning til træneren.

- Claus Nørgaard er fredet. Han sidder lige præcis lige så sikkert i sædet som mig selv og spillerne. Det er vores alles skyld, og vi skal alle vende det, siger Hans Jørgen Haysen.

- Vi må se os selv og hinanden i øjnene. Vi skal have følelsen af at råbe sejrssang og ikke sidde og kigge ned i jorden. Det er hårdt, og det er ikke så sjovt for tiden, men der er kun én vej ud, og det er ved at stå sammen og bakke hinanden op.

Han påpeger, at den mentalitet, han ser i truppen, er hovedårsagen til, at han tror på, at skuden snart vender igen.

- Jeg er hamrende frustreret, og det er spilleren også, og det er faktisk det, der fryder mig mest. For hvis vi alle stod og hang med hovederne, så havde vi et endnu større problem.

- Det kunne ligeså godt være gået vores vej mod Silkeborg, så det var marginaler. Claus Nørgaard gør præcis, hvad han skal. Det kan jeg se hver dag på træningsbanen, så troen er ikke væk, og det er det vigtigste, afslutter Hans Jørgen Haysen.

SønderjyskE skal forsøge at rette op på den dårlige stime, når mandskabet næste gang møder Hobro på hjemmebane.