Spiller håber på at spille kampen mod Sverige trods aflysning

Theresa Nielsen håber, at der er en chance for at spille kampen mod Sverige. Foto: Sarah Christine Nørgaard / Scanpix Denmark

Landsholdsprofilen Theresa Nielsen har et håb om, at den aflyste kamp mod Sverige i VM-kvalifikationen bliver spillet.

Det er endnu uvist, hvordan Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdet vil blive straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), efter at DBU så sig nødsaget til at melde afbud til fredagens opgør i Göteborg.

- Jeg håber, at det er en mulighed, at kampen kan spilles. Det er ikke set før, at en kamp er blevet aflyst, så jeg ved ikke, hvordan det vil foregå.

- Sverige var også interesseret i at spille kampen, så jeg håber, at det kan påvirke UEFA - at begge sider tænker, at det er en mulighed, siger Theresa Nielsen.

- Jeg ved ikke, om det er realistisk. Men vi har lov til at krydse fingre, tilføjer hun.

Forsvarsspilleren har noteret sig, at UEFA skal sidde med i forhandlingslokalet, når DBU og Spillerforeningen skal forsøge at nå til enighed om en ny landsholdsaftale.

Derfor forventer hun ikke, at UEFAs Control, Ethics and Disciplinary Body kan finde på at smide landsholdet helt ud af VM-kvalifikationen.

- UEFA er gået med ind for at lukke aftalen, og det håber jeg ikke, at man vil gøre for bagefter at smide os ud. Jeg håber, at det værste, der kan ske, er, at vi taber 0-3. Det bedste vil være, at kampen bare er udsat, siger Theresa Nielsen.

Meget stod på spil i fredagens aflyste kamp, da Danmark og Sverige vurderes til at være de to klart bedste hold i VM-kvalifikationsgruppe 4, der også tæller Kroatien, Ungarn og Ukraine.

Kun gruppevinderen er sikret direkte kvalifikation til VM i 2019 i Frankrig, mens toeren har en spinkel chance.

Selv om danskerne skulle blive taberdømt med 0-3 i Sverige-kampen, så mener Theresa Nielsen fortsat, at landsholdet er i spil til VM.

- Det gør jeg 100 procent. Sverige er et rigtig dygtigt hold.

- Bliver vi taberdømt 0-3, vil det ikke gøre det særlig nemt. Det vil betyde, at vi ikke må snuble på resten af vejen, siger hun.

Theresa Nielsen og resten af landsholdstruppen rejste lørdag aften mod Kroatien, hvor holdet på tirsdag møder kroaterne i Zagreb.

Landsholdet åbnede for en måned siden VM-kvalifikationen med en udesejr på 6-1 i Ungarn.