Arsenal svarede igen på Rooneys perlemål

Aaron Ramsey og Arsenal kunne slikke sig om munden, efter tre lækre point. Foto: PHIL NOBLE / Scanpix Denmark

Everton kom foran 1-0 hjemme mod Arsenal, men endte med at tabe 2-5 til Arsenal i den engelske Premier League.

Arsenal har en ambition om at vinde det engelske mesterskab, og sidste weekends nederlag til Watford hjalp ikke meget.

Derfor var det en forløsende sejr for Arsenal at vinde 5-2 ude over Everton i Premier League søndag eftermiddag.

Det så dog ud til at blive lige så svært, som det var i sidste sæson for Arsenal på Goodison Park, hvor Everton løb med sejren.

Angriberen Wayne Rooney bragte Everton foran 1-0 efter 12 minutter.

Arsenals Granit Xhaka blev tacklet midt på banen og lå og brokkede sig på græsset lidt for længe, mens Rooney med et følt langskud bragede hjemmeholdet foran.

Arsenal gav dog ikke op og kæmpede sig tilbage i kampen fem minutter før pausen.

Nacho Monreal udlignede til 1-1, efter at Everton-keeper Jordan Pickford gav en returbold væk på en afslutning fra Xhaka.

Arsenal bedst i anden halvleg

Otte minutter efter pausen udnyttede den tyske landsholdsspiller Mesut Özil et kælent oplæg fra Alexis Sánchez og gjorde det til 2-1.

Det blev endnu vanskeligere, da Evertons Idrissa Gueye modtog sit andet gule kort for en for hård tackling på Xhaka.

Med en spiller i overtal var det en nem sag for Alexandre Lacazette og Aaron Ramsey at udnytte den ekstra plads til at score to mål mere mod Everton.

Everton fik dog reduceret til 2-4 efter en stor fejl fra Petr Cech, der prøvede at drible forbi Oumar Niasse, som opsnappede bolden og scorede i tomt net.

Sanchez svarede dog hurtigt igen og øgede til 5-2 efter en flot solotur.

Nederlaget til Everton kunne være blevet endnu større, men overliggeren stod i vejen for Xhaka på et flot langskud i midten af anden halvleg.

Med sejren har Arsenal på femtepladsen nu 16 point efter ni kampe. Everton har under nedrykningsstregen otte point efter ni kampe.