Cornelius får oprejsning som matchvinder i Serie A

Cornelius blev matchvinder for Atalanta. Foto: PAOLO MAGNI / Scanpix Denmark

Ét mål var nok til at sikre Atalanta en sejr over Bologna, og målet blev sat ind af Andreas Cornelius.

Andreas Cornelius kom på måltavlen for anden gang i den italienske Serie A søndag eftermiddag.

Den danske landsholdsangriber begyndte på bænken for Atalanta, men kom ind og sikrede holdet en 1-0-sejr hjemme over Bologna.

Cornelius blev skiftet ind efter 51 minutter i stedet for Bryan Cristante, og den offensive satsning skulle vise sig at være en god idé.

20 minutter senere modtog Cornelius bolden i feltet fra midtbanespilleren Remo Freuler, og den tidligere FC København-angriber viste sine evne for at score mål.

Cornelius fik tæmmet bolden og lagt den perfekt til rette for sig selv, hvorefter han sikkert satte afslutningen til venstre for Bologna-keeper Antonio Mirante.

Målet kommer på et godt tidspunkt for Cornelius, som har haft det svært på det seneste i Atalanta.

For to kampe siden oplevede Cornelius den ydmygelse at blive skiftet ud efter en halv time i en 2-2-kamp ude mod Juventus.

Cornelius havde ikke spillet godt i den kamp, og træneren valgte at ofre danskeren i en taktisk ændring.

Med søndagens knebne sejr har Atalanta 12 point efter ni kampe og indtager en placering som nummer 12. Bologna har to point mere på ottendepladsen.

I en af søndagens øvrige kampe i Serie A spillede AC Milan skuffende kun 0-0 hjemme mod Genoa.

I den kamp blev Milan-nyindkøbet Leonardo Bonucci udvist efter 25 minutter for en albue i hovedet på en Genoa-spiller.

Milan, som havde store ambitioner i denne sæson, har på en placering som nummer 11 blot 13 point efter ni kampe.

AS Roma lykkedes med at vinde 1-0 ude over Torino på et flot frisparksmål af Alexander Kolarov efter 69 minutter.

Romerne har 18 point efter otte kampe og placeret på femtepladsen. Napoli, som spillede 0-0 hjemme mod Inter, fører rækken med 25 point efter ni kampe. Inter følger lige efter med 23 point.