Dansker blev nummer 51 i Premier Leagues historie med sjælden detalje

Jonas Lössl var med i Huddersfields største triumf i sæsonen, da det lørdag blev til en 2-1-sejr over Manchester United. Foto: ED SYKES / Scanpix Denmark

Jonas Lössl blev målmand nummer 51 i Premier League til at lave en assist. Den var endda med til at sikre en sensationel sejr over Manchester United.

Landsholdsmålmand har haft en rigtig solid debutsæson i verdens største liga, hvor det inden lørdagens møde med Manchester United var blevet til fire clean sheets i otte kampe.

Den statistik blev ikke forbedret i kampen mod United, men til gengæld blev han blot den 51. målmand i Premier Leagues 25-årige historie til at lave en målgivende aflevering.

- Det er sgu da sjovt, siger Jonas Lössl til TV 2 SPORT.

- Det er vildt fedt at kunne få sådan en på også. Det er en sjov, lille ting, men så har det også bidraget rigtig meget til vores sejr. Vi fik et mål på det. Det er en dejlig facet at have med i spillet, og jeg håber, det er en positiv ting, holdet tager med videre herfra.

Til sammen har de 51 målmænd lavet 85 assists i Premier Leagues historie. Peter Schmeichel er med fire af slagsen nummer fire på listen - kun overgået af Paul Robinson.

En smule held

I kampen 33. minut sendt Lössl en af sine karakteristiske udspark af sted mod angriberen. Uniteds svenske forsvarsspiller Victor Lindelöf mistimede fuldstændig sin clearing, og så kunne Laurent Depoitre drible uden om David de Gea og score til 2-0.

- Jeg rammer den meget godt. Jeg har en god kommunikation med mine angribere. De ved godt, hvornår de skal løbe imod, og hvornår de skal løbe dybt. Der var også lidt held i den, siger Lössl.

Lössl holdt som bekendt ikke buret rent, da Marcus Rashford reducerede for Manchester United, men det endte alligevel med en sensationel sejr over rækkens nummer to, der inkasserede sæsonens første nederlag.

- Det er det største endnu. Det er den bedste sejr og den kamp, hvor vi præsterede bedst. Det er kronen på en ellers rigtig fin sæson, siger Lössl.

- Allerede fra 1-0-målet bliver vi lagt under et helt sindssygt massivt pres. Jeg har prøvet at være under pres før, men som regel, når man møder de store hold, er der lige et kvarter, hvor de skruer en smule ned for gearet. Det skete bare ikke. Det var hele vejen igennem.

- Vi forsvarede os bare sindssygt godt, så jeg har mange billeder inde i mit hoved af, hvordan vi bare står med bussen nede foran feltet og skyder alt væk. Det var fedt. Vi vidste, det var det, der skulle til.

Stor ros i lokale medier

Jonas Lössl kom i sidste runde i negativt fokus, da han forærede bolden til Swansea, som scorede og vandt 2-0.

Derfor var det selvfølgelig en oprejsning at have - ikke bare hænderne - men også en fod med i sejren over Manchester United.

Det er også noget, de lokale medier har bidt mærke i efter triumfen.

- Tilbage på sit højeste niveau med et varemærkebold, der satte Laurent Depoitre op til Huddersfields andet mål, skriver The Huddersfield Daily Examiner, som giver Lössl karakteren 8 ud af 10.

Samme karakter får han af The Yorkshire Post.

- Han blev med rette kritiseret for sin frygtelige fejl mod Swansea, men hans hurtige clearing, som satte det andet mål op, var fabelagtig. Vigtig redning, da han reddede Herreras forsøg et kvarter før tid.

Danske Mathias 'Zanka' Jørgensen spillede også hele kampen for Huddersfield og lavede en vigtig blokering af et skud i feltet dybt inde i overtiden.

Klubbens tredje dansker, Philip Billing, sad uden for med en skade.