Dolberg afgjorde Hollands største kamp: - Jeg vidste, jeg havde det i mig

Kasper Dolberg scorede søndag sine første ligamål i fem måneder, da han sikrede Ajax sejren i storkampen på udebane mod Feyenoord.

Kasper Dolberg var en lettet og glad mand, da han mødte pressen oven på Ajax’s 4-1-sejr over Feyenoord søndag.

Ikke alene vandt Ajax rivalopgøret, der er den største kamp i hollandsk klubfodbold. Den danske landsholdsangriber scorede også sine første ligamål i sæsonen, da han scorede til 2-1 og 4-1 i kampen.

- Jeg vidste, at jeg stadigvæk havde det i mig.

- Det føles rigtig godt at score og vinde. Især i en kamp som denne. Det er fantastisk, siger Kasper Dolberg til Ajax TV efter kampen.

Henvist til bænken

I sidste sæson scorede Dolberg hele 16 ligamål for Ajax, men på grund af sin måltørke i ligaen i denne sæson, har danskeren tilbragt de seneste fire ligakampe på bænken fra kampenes start.

Det samme var tilfældet i kampen mod Feyenoord, hvor Klass-Jan Huntelaar endnu engang var foretrukket i front.

Den tidligere Real Madrid-angriber scorede da også kampens første mål, men overlod scenen til Dolberg efter 64 minutter, hvorefter han altså kvitterede med to mål.

Se Dolbergs to scoringer i videoen øverst i artiklen.

- Konkurrencen er god. Han er en god angriber og scorer mål. Det er hans job, og det har jeg ikke formået de seneste kampe. Jeg vil sige, vi har to gode angribere, siger Dolberg om konkurrencen med Huntelaar i Ajax-angrebet.

Dolbergs præstation i søndagens kamp har nu givet Ajax-træner Marcel Keizer et luksusproblem i oppe foran.

- Selvfølgelig vil han spille, men Kasper er en realistisk dreng. Han har spillet under niveau i et stykke tid. Hvis du har Klaas-Jan i din trup, ved du, at dette kan ske. Nu har de har begge scoret, og det gør det meget svært for mig, sagde Keizer på pressemødet efter kampen.

Efter ni spillerunder er Ajax nu nummer to i Æresdivisionen. PSV Eindhoven fører ligaen fem point foran Ajax.