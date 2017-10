Neymar blev smidt ud - PSG reddede point kort efter

Dommer Ruddy Buquet viser Neymar det røde kort. Foto: PHILIPPE LAURENSON / Scanpix Denmark

Edinson Cavani reddede point til PSG i overtiden med en frisparksperle, efter at Neymar var blevet smidt ud.

Søndag aften var Paris Saint-Germain tæt på at snuble, da storholdet var på besøg i det sydlige Frankrig hos Marseille.

En scoring af Edinson Cavani direkte på frispark gav dog førerholdet i den bedste franske liga det ene point med hjem til Paris.

Der var masser af drama i opgøret, der nok bedst vil blive husket for, at Neymar fik sit andet gule kort og blev sendt i bad.

Neymar fik sit andet gule kort efter et sammenstød med Lucas Ocampos. Foto: VALERY HACHE / Scanpix Denmark

Den brasilianske stjerne fik sit andet gule kort i det 87. minut, efter han var blevet nedlagt på ulovlig vis. Det fik Neymar til at reagere ved at gå helt tæt på gerningsmanden med sit hoved, og Marseille-spilleren smed sig til jorden.

På tv-billederne så det dog ikke ud til, at der var kontakt mellem de to spillere, men kampens dommer var ikke i tvivl, og Neymar måtte i bad.

Inden da havde superstjernen dog udlignet til 1-1 for PSG i første halvleg, inden Florian Thauvin i det 78. minut igen bragte PSG foran.

Men i overtiden blev PSG tildelt et frispark uden for feltet, og det omsatte Cavani til mål, da bolden via overliggeren gik i mål.

Resultatet betyder, at PSG nu har 26 point i toppen af den bedste franske liga. Monaco er nærmeste forfølger med 22 point. Marseille ligger nummer fem med 18 point.