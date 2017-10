Real Madrid kravler op på tredjepladsen i La Liga

Marcelo jubler over sin scoring til 3-0 mod Eibar. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / Scanpix Denmark

Hovedstadsklubben Real Madrid er nu fem point efter førerholdet i Primera Division, FC Barcelona.

Real Madrid halser efter de evige rivaler fra Barcelona i den bedste spanske række, så derfor var søndagens sejr på 3-0 over Eibar afgørende for at holde kontakten til catalonierne på førstepladsen.

Madrid har efter sejren 20 point på tredjepladsen efter ni kampe, og det er nok til en placering som nummer tre. Valencia ligger nummer to med 21 point, og Barcelona fører med 25 point.

Eibar forbliver nummer 16 i Primera Division med syv point, og holdet kæmper for at forblive over stregen.

Den kamp fik holdet ikke meget hjælp til efter 18 minutter af opgøret mod Real Madrid, da Paulo Oliveira satte hovedet på et indlæg og headede bolden i eget mål.

Ti minutter senere gjorde Marco Asensio det endnu værre for udeholdet, da han på kanten af det lille felt scorede på et indlæg fra holdkammeraten Isco.

I anden halvleg blev Marcelo og Karim Benzema skiftet ind, og de to var hovedpersonerne i Real Madrids tredje scoring.

Benzema lagde op til Marcelos scoring til 3-0.

Atlético Madrid vandt tidligere søndag 1-0 over danskerklubben Celta Vigo på et mål af Kévin Gameiro i 28. minut.

Celta Vigo havde ellers 67 procent boldbesiddelse og hele 19 afslutninger i forhold til Atleticos fire, men heldet var ikke på hjemmeholdets side.

Pione Sisto spillede hele kampen for Celta, og Daniel Wass blev skiftet ud i det 72. minut.