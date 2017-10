Schöne jagter Ajax-rekord i hollandsk klassiker

Danske Lasse Schöne kan blive den første Ajax-spiller, der ikke taber i ni ligakampe mod ærkerivalen Feyenoord.

Se danskeropgøret Feyenoord - Ajax på TV 2 PLAY kl. 14:25.

Ajax-veteranen Lasse Schöne kender ikke følelsen af at tabe en 'Klassieker', som kampene i Æresdivisionen mellem storholdene Ajax og Feyenoord kaldes.

Otte gange har den 31-årige danske landsholdsspiller optrådt i den hollandske klassiker, og alle otte gange har klubben fra hovedstaden fået point.

Dermed kan Schöne søndag gå forbi Jari Litmanen, John Heitinga, Gregory van der Wiel samt Toby Alderweireld og blive den første Ajax-spiller, der ikke taber i ni ligakampe mod Rotterdam-klubben.

- En dejlig statistik til historiebøgerne, siger Lasse Schöne ifølge hollandske NOS om udsigten til at blive rekordindehaver.

- Den ubesejrede status skal fortsætte. Især med henblik på placeringerne i ligaen, siger han med tanke på, at Ajax med en sejr kan lægge afstand til Feyenoord.

Schönes ligakampe mod Feyenoord som Ajax-spiller 28. oktober 2012: Feyenoord - Ajax 2-2

Feyenoord - Ajax 2-2 20. januar 2013: Ajax - Feyenoord 3-0

Ajax - Feyenoord 3-0 18. august 2013: Ajax - Feyenoord 2-1

Ajax - Feyenoord 2-1 25. januar 2015: Ajax - Feyenoord 0-0

Ajax - Feyenoord 0-0 8. november 2015: Feyenoord - Ajax 1-1

Feyenoord - Ajax 1-1 7. februar 2016: Ajax - Feyenoord 2-1

Ajax - Feyenoord 2-1 23. oktober 2016: Feyenoord - Ajax 1-1

Feyenoord - Ajax 1-1 2. april 2017: Ajax - Feyenoord 2-1

Lasse Schönes første kamp mod Feyenoord som Ajax-spiller var den 28. oktober 2012. Kampen blev spillet på De Kuip i Rotterdam og endte 2-2.

Siden har danskeren været med til at vinde fire gange over Feyenoord, og en enkelt gang har han som Ajax-spiller scoret mod arvefjenden, hvilket skete i april i år, da han bragede et frispark i mål fra 35 meter.

Se Lasse Schönes frisparksmål mod Feyenoord i videoen øverst. Artiklen fortsætter under billederne.

Lasse Schöne scorer direkte på frispark mod Feyenoord. Foto: Screendump

Lasse Schöne jubler over sit frisparksmål mod Feyenoord. Foto: Screendump

Bænket i september

Denne sæson har dog ikke været en dans på roser for Lasse Schöne, der er en af de ældste, men også mest rutinerede spillere i Ajax-truppen.

I slutningen af august mistede han sin startplads, og først den 1. oktober var han tilbage blandt Marcel Keizers foretrukne 11, da Ajax vandt 4-0 ude over Heerenveen.

De Klassieker Søndagens kamp mellem Feyenoord og Ajax er det 183. møde mellem de to klubber. I Æresdivisionen er det deres indbyrdes kamp nummer 123. Feyenoord har vundet 29 af de 122 ligakampe, mens Ajax har vundet 55. 38 kampe er endt uden en vinder. I de 122 ligakampe har Feyenoord scoret 181 mål, hvilket Ajax overgår med 253 scoringer. Feyenoord har kun vundet et af de seneste 22 opgør mod Ajax i Æresdivsionen.

Også i 4-0-sejren over Sparta Rotterdam i sidste weekend var Schöne i startopstillingen, og meget tyder på, at Keizer igen vil gøre brug af danskerens rutine i søndagens klassiker.

- Det er ikke kun på grund af mig, men det er dejligt, at vi to gange har vundet 4-0, siden jeg kom tilbage, lyder det fra Schöne ifølge NOS.

- Jeg skal med min erfaring sørge for, at kampen er kontrolleret på midtbanen, og jeg kan i kraft af min alder hjælpe de unge spillere.

Dansk angriber på måljagt

En af Lasse Schönes unge holdkammerater er landsmanden Kasper Dolberg, der i sidste sæson bragede ind på den store fodboldscene med en eminent mål mod Feyenoord.

I denne sæson har den 20-årig spydspids fra den lille midtjyske by Voel mere svært ved at finde vej til målet, og foreløbig er det kun blevet til tre mål i den hollandske pokalturnering mod 23 mål i alle turneringer i sidste sæson.

Schöne forsøgte at hjælpe Dolberg i gang i Æresdivisionen, da han lod angriberen sparke straffespark mod Sparta Rotterdam, men ind over stregen kom bolden ikke.

- Han er en fantastisk dreng. Han er en spiller på første klasse, og det vil være rart for ham at score mål og komme tilbage igen. Det har han brug for, og derfor var han også en oplagt kandidat til at sparke, sagde Lasse Schöne ifølge Ajax Showtime.

Kasper Dolberg har endnu ikke fundet vej til målet i Æresdivisionen i denne sæson. Nicolai Jørgensen har scoret en enkelt gang. Foto: Scanpix/TV 2

Schöne har scoret to mål i denne sæson, mens Feyenoord-danskeren og sidste sæsons topscorer i Holland, Nicolai Jørgensen, har scoret en enkelt gang.

Før niende spillerunde i Æresdivisionen har Ajax og Feyenoord 16 point hver. PSV fra Eindhoven fører den hollandske liga med 21 point.

