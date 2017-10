Sverige afviser Danmarks ønske om at spille aflyst landskamp

Står det til svenskerne, skal den aflyste VM-kvalifikationskamp mod Danmark ikke spilles på et senere tidspunkt. Danskerne håber på november-kamp.

Fredag aften skulle de svenske og danske landsholdskvinder have løbet på banen på Gamla Ullevi i Göteborg og have spillet oktobers mest omdiskuterede VM-kvalifikationskamp.

DBU meldte dog afbud, da spillerne ikke ville stille sig til rådighed for landsholdet. Dermed har danskerne forpasset deres chance for at spille kampen, mener det svenske fodboldforbund (SvFF).

- Vi har ingen planer om at spille kampen om, siger Håkan Sjöstrand, generalsekretær i SvFF, til TV 2 SPORT.

Danskerne håber på omkamp

Hvilke sanktioner DBU og kvindelandsholdet bliver ramt af som følge af afbuddet, har det europæiske fodboldforbund (UEFA) endnu ikke meddelt.

Selvom UEFA aflyste kampen og ikke udskød den, håber danskerne alligevel at kunne spille mod Sverige mellem den 20. og 28. november, hvor der er officiel landsholdstermin.

- Selvfølgelig håber vi på, at vi kan flytte den til november. Der ved jeg, at Sverige skal en tur til Paris på en træningslejr, og vi har fået fri.

- Det er drømmescenariet, at vi kan få spillet den her kamp og at vi ikke bliver smidt ud eller mister de tre point, siger Katrine Veje til TV 2 SPORT.

UEFA tager beslutningen

Det svenske fodboldforbund har overladt håndteringen af hele sagen til UEFA og afventer lige nu en udmelding fra det europæiske fodboldforbund, der er i gang med at behandle den danske udeblivelse.

Generalsekretæren i SvFF er dog skarp i sin kritik af danskernes – både DBU og Spillerforeningens – ageren før og efter Sverige-kampen, der ikke blev til noget.

- At flytte kampe når som helst på grund af sådanne sager, bør ikke være muligt. I stedet bør man tænke, før man handler.

- Det her er en VM-kvalifikation i verdens største sportsgren, så det er alvorligt.

- Når vi endda ser, at de kan enes og nu skal spille kampen mod Kroatien, er det endnu mere beklageligt, at de har håndteret vores kamp mod dem på den her måde, siger Håkan Sjöstrand.

Uoverskuelig præcedens

Han påpeger desuden, at en eventuel omkamp vil skabe en helt uoverskuelig præcedens for fremtidig afvikling af kvalifikationskampe. Også på herresiden.

- Vi kan jo komme i den samme situation med andre kampe. Vores herrelandshold skal møde Italien i playoff-kampene om at komme til VM i næste måned. Vil det være okay, at vi der siger, at vi ligger i forhandlinger og så spiller den på et senere tidspunkt?

TV 2 SPORT har forsøgt at få en kommentar fra UEFA om, hvorvidt det er muligt at spille den aflyste kamp på et senere tidspunkt. Det europæiske fodboldforbund har dog ikke besvaret vores henvendelser.

Sverige møder Frankrig i en træningskamp den 27. november, mens Danmark ikke har arrangeret nogle træningskampe i perioden fra den 20. november til den 28. november.