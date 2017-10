Bendtners andet mål fik tilskuere til at kaste lightere på banen

Danskeren fortæller, at så vidt han kunne se, var der offside på det andet mål. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg slog søndag aften Brann med 3-0, men kampens andet mål skulle have været underkendt. Det mener både ude- og hjemmeholdet efter kampen.

Med en følt tæmning med ydersiden kunne Nicklas Bendtner trække bolden forbi målmanden og bringe Rosenborg foran 1-0.

Ligaens absolutte førerhold gæstede søndag aften Brann på udebane i den bedste norske række, Eliteserien. 10 minutter inde i anden halvleg slog danskeren til for første gang, men bare fire minutter senere var han på spil igen.

Bendtner modtog bolden, som lige blev snittet af Rosenborgs Pål Andre Helland, bag Branns forsvarskæde. Da bolden blev rørt af Rosenborg-spilleren var danskeren tilsyneladende flere meter offside, men linjedommeren lod sit flag blive nede, og den danske angriber sendte udeholdet foran med 2-0.

Efter kampen var der en meget klar holdning fra alle parter: Bendtner var offside, og målet skulle have været underkendt. Det fortæller hovedpersonen også selv.

- Så vidt jeg kunne se på skærmen, var jeg offside, men sådan er fodbold. Man må spille indtil fløjten lyder, og det var det, jeg gjorde, sagde Bendtner ifølge TV 2 Norge til Eurosport efter kampen.

Efter den tvivlsomme scoring var der store protester fra Brann-tribunerne, hvor der blev kastet lightere og andet kasteskyts ind på banen.

Pål Andre Helland, som snittede bolden videre til Bendtner, fortæller, at han havde foden på bolden, men at et mål er et mål.

- Jeg rørte bolden og er hundrede procent sikker på, at der var offside. Men da jeg kiggede på linjedommeren, kunne jeg se, at han lod den gå. Derfor fejrede jeg selvfølgelig scoringen, sagde Helland efter kampen til VG.

Efter det sidste fløjt var Lars Arne Nilsen, Brann-træner, ikke særlig imponeret over offsideafgørelsen ved 2-0-målet.

- Det var en grov fejl, og det ødelagde desværre kampen for os. Det var en kedelig situation lige nu, mente Brann-træneren.

Kampens dommer, Tom Harald Hagen, måtte også stå skoleret efter kampen, hvor han måtte forklare hændelsen fra sin synsvinkel.

- Min assistent og jeg var usikker på, at om har foden på bolden og dømte den ikke offside. Det var en svær situation, sagde dommeren.

Dommeren berettede også, at situationen med lighterne blev skrevet i kamprapporten, og at der vil blive kigget på det efterfølgende.