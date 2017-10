Eriksen skiftet ud til stående applaus: En spiller af højeste kvalitet

Christian Eriksen var både med i Tottenhams mål til 3-1 og 4-1. Foto: GLYN KIRK / Scanpix Denmark

Christian Eriksen høster gode karakterer efter Tottenhams kamp søndag, hvor de slog Liverpool med 4-1 på Wembley.

Efter 81 minutter måtte størstedelen af de 80.000 fremmødte tilskuere rejse sig fra sædet, hvis de ikke allerede stod op.

Christian Eriksen blev nemlig udskiftet med omkring 10 minutter igen, og sammen med Tottenham-holdet havde han gjort det så godt, at det gav en stående ovation fra tilhængerne af London-klubben.

Danskeren spillede en stor rolle i 4-1 sejren over Liverpool, men fik aldrig selv puttet bolden i kassen. På trods af det er han dog ganske godt tilfreds med kampens forløb.

- Det var en arbejdsindsats. Jeg prøvede at skabe overtal, når vi var fremme og fik også lidt afslutninger, men det var ikke det helt store. Det var heller ikke rigtigt nødvendigt, sagde danskeren til 6'eren efter kampen med et smil på læben.

Den danske playmakers gode blik og sublime afleveringer bliver også fremhævet i det engelske medier dagen derpå, hvor der kun er gode karakterer at hente.

Et udsøgt blik bag frontlinjen og forklædte afleveringer gør ham til en nydelse at se Daily mail

Daily Mirror – Otte ud af ti

- Han er en spiller af højeste kvalitet. Han var arkitekten og blev skiftet ud til stående applaus, skriver avisen, imens The Independent lige er en karakter under, men stadig i top-tre i blandt Tottenham-spillere.

Han slog sin brasilianske banemand på det modsatte hold i en direkte duel, mener avisen.

The Independent – Syv ud af ti

- Han overstrålede Phlippe Coutinho i kampen om Premier Leagues bedste playmaker.

Christian Eriksen har indtil videre scoret tre mål og lavet tre assists i Premier League i denne sæson. Foto: ADRIAN DENNIS / Scanpix Denmark

Hos både The Telegraph og Sky Sports får danskeren otte ud af ti, kun overgået af tomålsskytten, Harry Kane.

Det har længe været rygtet, at FC Barcelona holder øje med danskeren, og medierne fortæller, at hvis danskeren fortsætter på den måde, som han spillede søndag, er han svær at komme udenom set med catalanske briller.

The Telegraph – Otte ud af ti

- Han bliver bedre for hver sæson. Enhver talentspejder fra Barcelona kommer til at stille sig selv det spørgsmål, om Eriksen ikke er mere interessant, end Coutinho er. Danskeren er måske ikke den bedste dribler, men der er meget mere i Eriksens slutprodukt, skriver The Telegraph.

Sky Sports – Otte ud af ti - Giver ingen kommentar

I Daily Mail bliver det fremhævet, at danskeren både var implicerede i det tredje og fjerde mål, som slog det sidste søm i Liverpools kiste.

Daily Mail - 7,5 ud af 10

- Et udsøgt blik bag frontlinjen og forklædte afleveringer gør ham til en nydelse at se. Han skabte muligheder og åbnede angrebsspillet fra midtbanen. Han slog frisparkene, som gav det tredje og fjerde mål til Spurs.

Tottenhams næste kamp er på onsdag, hvor West Ham kommer på besøg til et ægte London-opgør i Carabao Cuppen.