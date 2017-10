Everton fyrer manageren

Ronald Koeman er færdig i Everton efter lidt over en sæson i spidsen. Foto: PHIL NOBLE / Scanpix Denmark

Premier League-klubben Everton skal på jagt efter en ny manager, efter at de har opsagt samarbejdet med hollandske Ronald Koeman.

Ni kampe med otte point og en placering under nedrykningsstregen blev for meget for Premier League-klubben Everton.

På sin hjemmeside skriver Merseyside-klubben, at man har fyret manager Ronald Koeman med øjeblikkelig virkning.

- Klubben vil gerne takke Ronald for arbejdet, han har ydet i de seneste 16 måneder og for at føre klubben til en syvendeplads i sidste sæson.

Efter søndagens 2-5-nederlag til Arsenal gik det altså ikke mere for den hollandske manager, som stod i spidsen for et Everton-mandskab, der har satset stort i sommerpausen med tilgange af blandt andre Gylfi Sigurdsson, Wayne Rooney og Davy Klaassen.

Også i Europa League har klubben haft problemer med at præstere, hvor man efter 1-2-nederlaget til Lyon på hjemmebane ligger sidst i gruppen, der også tæller italienske Atalanta og cypriotiske Apollon Limassol.

Ronald Koeman er 54 år og har stået i spidsen for klubben siden juni sidste år.