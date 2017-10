FCK-overskud falder trods salg af profiler

Mathias "Zanka" Jørgensen er en af de FCK-spillere, der er blevet solgt. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

En faldende omsætning i FC København betyder et lavere overskud end i samme periode sidste år.

FC København solgte i sommerens transfervindue anfører Mathias "Zanka" Jørgensen til engelske Huddersfield, og det gav en del kroner i klubkassen.

Men selskabet bag FCK, Parken Sport & Entertainment, må alligevel præsentere et dalende overskud i tredje kvartal af 2017.

Overskuddet landede på 83,4 millioner kroner før skat i årets mest givtige kvartal for underholdningskoncernen mod 102,4 millioner kroner i samme kvartal af 2016.

Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal af 2017.

Dykket skyldtes et stort fald i omsætningen, der gik fra 455,2 millioner kroner til 381,6 millioner kroner, hvilket også barberede det primære driftsoverskud ned til 73,4 millioner kroner eller næsten det halve af samme kvartal året før.

Manglende europæiske resultater

Faldet skyldes i høj grad FCK's europæiske resultater.

I august 2016 kvalificerede FCK sig til det guldrandede gruppespil i Champions League, mens holdet i indeværende sæson spiller i Europa League. I foråret 2017 spillede FCK med i to knockoutrunder i Europa League.

Til gengæld var der langt bedre tal for resultatet af transferaktiviteter, som gav et overskud på 23,3 millioner kroner i tredje kvartal mod et minus på 27,4 millioner kroner i samme kvartal af 2016.

I perioden solgte klubben blandt andet landsholdsspilleren Mathias "Zanka" Jørgensen til Premier League-oprykkerne fra Huddersfield, men Parken oplyser ikke specifikt, hvad salget indbragte.

Ludwig Augustinsson, Andreas Cornelius og Jores Okore har også forladt København-klubben for en transfersum, mens Tom Högli, Frederik Bay og Julian Kristoffersen alle er smuttet gratis. Bashkim Kadrii er lejet ud.

Samlet set har køb og salg af spillere i de første tre kvartaler indbragt FCK et overskud på 34,4 millioner kroner. Sidste år var indtægterne på dette område blot 2,6 millioner kroner i overskud.

Set over årets første ni måneder har Parken et overskud på 62,1 millioner kroner, da der var underskud i første halvår på over 20 millioner kroner.

I de første tre kvartaler af 2016 udgjorde overskuddet til sammenligning 114 millioner kroner.

For resten af året fastholder koncernen forventningerne om et samlet resultat før skat på 40 til 55 millioner kroner.