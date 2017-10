Fodboldkvinder mødt af vandbane i Kroatien

Nadia Nadim og Pernille Harder. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Landsholdet gennemførte den afsluttende træning i Zagreb på kunstgræs på grund af vandpytter på stadion.

De danske fodboldkvinder får ikke mulighed for at træne på kampbanen i Kroatien før tirsdagens VM-kvalifikationskamp.

På grund af store mængder regn måtte de danske landsholdsspillere gennemføre den afsluttende træning lidt uden for Zagreb på en nærliggende kunststofbane.

- Vi har sammen med Kroatien aftalt, at vi ikke træner på banen i dag, så den ikke bliver smadret.

- Jeg tror, at det er en fordel for os, at vi skåner banen, siger landstræner Søren Randa-Boldt.

Tidligere på mandagen blev banen skrabet fri for de værste regnpytter, og Randa-Boldt føler sig sikker på, at banen bliver klar til kamp. Ikke mindst fordi vejrudsigten lover sol tirsdag.

- Der er lidt regn i dag, men de kloge siger, at der kommer sol i morgen, siger han.

I den optimale verden ville forsvarsspilleren Janni Arnth helst have gennemført den afsluttende træning på græs i stedet for kunststof.

- Det havde været at foretrække med en anden bane, men vi skal nok få en fin træning på kunst, så det får ikke betydning for kampen, siger forsvarsspilleren.

Ikke lovet mere regn

Både Arnth og Theresa Nielsen er ligesom Søren Randa-Boldt optimistiske med hensyn til banens beskaffenhed tirsdag aften.

- Den har over 24 timer at tørre i, så jeg tror, at den bliver fin, siger Arnth.

- Der er ikke lovet mere regn i dag, og det bliver godt vejr i morgen. Det lader også til, at vandet er ved at være væk. Derudover er den plan, og der er græs på, tilføjer Theresa Nielsen.

Søren Randa-Boldt vurderer heller ikke, at baneændringen får negativ betydning i tirsdagens opgør mod Kroatien.

- Pigerne er vant til spille på kunst den ene dag og græs den næste.

- Jeg vil mene, at vi har haft større udfordringer end at skulle gå ud og træne på en kunstbane her på det sidste, siger landstræneren med henvisning til efterårets seje forhandlinger mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU).

For en måned siden åbnede landsholdet VM-kvalifikationen med en 6-1-sejr i Ungarn. Det er endnu uvist, hvilke konsekvenser aflysningen af fredagens opgør mod Sverige får for Danmark.