Overtidsscoring giver Randers point mod AaB

En sen scoring gav Randers point mod AaB. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Spillet var langt fra prangende, da Randers FC i overtiden fik 1-1 hjemme mod AaB.

Hvis man var blevet lovet sprudlende spil og ditto underholdning i mandagens kamp i Alka Superligaen mellem Randers FC og AaB, havde man nok fået pengene tilbage.

Men dramaet kom i højsædet i slutningen, hvor AaB smed 1-0 i overtiden. Kampen endte 1-1.

Det var gæsterne, der rent spillemæssigt havde førertrøjen på fra kampens indledning.

AaB var bedst i indledningen, hvor Randers stod langt tilbage på banen. Men som spillet satte sig i løbet af første halvleg, blev der længere mellem de åbne chancer.

For mange fejlafleveringer og tætte markeringer i de to holds defensiv lukkede ned for den indledende underholdning.

Syv minutter før pausen havde Marvin Pourie chancen for at åbne målscoringen, da Nikola Djurdjic fandt ham i feltet med en god aflevering.

Men AaB-keeper Jacob Rinne reddede flot tyskerens forsøg, og dermed blev der ikke scoret inden pausen.

Der var tale om en sjældent set ørkenvandring i store dele af anden halvleg, og der var meget langt mellem de oplivende momenter.

Men midt i tristessen var Randers uhyre tæt på at tage føringen midt i anden halvleg. Vladimir Rodic brød igennem på venstrekanten, og hans flade indlæg havnede hos en helt fri Nikola Djurdjic i det lille felt.

Men Djurdjic fik slet ikke ordentligt ram på bolden, og så kunne Rinne let klare hans forsøg.

Scoringerne kom

Det lignede længe en nulløsning, men otte minutter før tid fik de mange medrejsende fans noget at glæde sig over.

Et hjørnespark blev kun halvklaret af Randers-forsvaret, og returen bankede Frederik Børsting ind i det korte hjørne bag en forstenet Hannes Halldorsson til 1-0 til AaB.

Men i dommerens sidste tillægsminut fik Randers et hjørnespark, og efter kontraer kunne Erik Marxen udligne til slutresultatet.