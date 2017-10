Ronaldo kåret til verdens bedste spiller

Ronaldo har vundet prisen som verdens bedste spiller fem gange. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / Scanpix Denmark

For andet år i træk og femte gang i alt har FIFA kåret portugiseren Cristiano Ronaldo som verdens bedste fodboldspiller.

Den 32-årige portugiser fra spanske Real Madrid blev mandag aften hyldet ved en prisuddeling i London, efter at han vandt afstemningen med navnet "The Best Fifa Football Awards".

De øvrige nominerede var argentinske Lionel Messi fra spanske FC Barcelona samt brasilianeren Neymar, der i sommer skiftede fra Barcelona til franske Paris Saint-Germain.

Kåringen af Cristiano Ronaldo er meget lidt overraskende.

Den portugisiske målmaskine har - lige som sidste år - haft et forrygende år med store titler til det i forvejen prangende cv.

Ronaldo har i år vundet såvel det spanske mesterskab som Champions League med Real Madrid.

I sidstnævnte turnering trådte han i karakter i foråret og scorede ti gange i fem kampe fra kvartfinalerne og frem til og med finalen.

Finalen i Cardiff vandt Real Madrid med 4-1 over italienske Juventus.

Cristiano Ronaldo endte som Champions Leagues topscorer med 12 mål.

Udligner Messi

Med mandagens kåring har portugiseren samtidig udlignet til 5-5 i den et årti lange interne duel mod Lionel Messi.

Ronaldo og Messi har delt Fifa-hæderen mellem sig gennem de seneste ti år, men portugiseren har vundet den fire af de seneste fem gange.

Fifa uddelte fra 1991 til og med 2009 hæderen Fifa World Player of the Year.

Fra 2010 til og med 2015 samarbejdede Fifa med folkene bag Ballon d'Or-kåringen i en kåring med navnet Fifa Ballon d'Or.

Det samarbejde ophørte imidlertid sidste år, og derfor er der nu to priser for verdens bedste fodboldspiller igen.

Der var mere hæder til Real Madrid, da verdens bedste træner for et herrehold blev kåret.

Her løb den spanske klubs cheftræner, Zinedine Zidane, med hæderen.

Franskmanden blev sidste år nummer to i kåringen.

I sin aktive karriere blev Zinedine Zidane tre gange, i 1998, 2000 og 2003, kåret som verdens bedste spiller af Fifa.