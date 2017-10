Usain Bolt om fodboldkarriere: Jeg er god nok til landsholdet

Verdens hurtigste mand tror på, at han i fremtiden kan få en ny karriere som fodboldspiller.

Det er som altid ikke selvtillid, der mangler hos Usain Bolt.

Med atletikkarrieren tæt ved afslutningen er den lynhurtige jamaicaner fast besluttet på, at han i fremtiden skal spille fodbold på topniveau.

- For mig personligt er det et stort mål og en drøm at kunne spille professionel fodbold. Jeg er ligeglad med, hvad folk tror og tænker om det, siger Bolt ifølge Reuters.

Usain Bolt er faktisk så sikker på, at hans niveau på fodboldbanen er så højt, at han vil kunne spille sig på det jamaicanske landshold, der er nummer 59 i verden lige nu.

- Jeg tror let, at jeg kan spille mig på landsholdet. De er ikke særlig gode for tiden, så det burde kunne lade sig gøre.

Usain Bolt har flere gange tidligere fortalt åbent om sin kærlighed til fodbold. Her han blandt andet været sat i forbindelse med selveste Manchester United.

- Hvis jeg tror på, at jeg kan bryde igennem som fodboldspiller, så er det, hvad jeg vil gøre. Jeg har en forstrækning, der holder mig ude lige nu, men så er jeg klar til at komme i form og vise, hvad jeg kan, siger Usain Bolt.

I forbindelse med sit sponsorat med tøjfirmaet Puma, der også leverer tøj til den tyske storklub Dortmund, har Usain Bolt fået en invitation til at træne med, når han er tilbage i form efter sin skade.

- De har fortalt mig, at invitationen er åben, så jeg kan dukke op, når jeg er klar. Så må vi se, hvad mit niveau er.