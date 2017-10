Harder gider ikke mere konflikt: Vi vil spille fodbold

Pernille Harder, der tirsdag scorede to mål i 4-0-sejr i Kroatien, håber, at Uefa og Fifpro kan løse konflikt.

Konflikt har fyldt mere end fodbold, men det skal være slut nu.

Den danske landsholdsstjerne Pernille Harder håber, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Den Internationale Spillerforening (Fifpro) kan få løst konflikten omkring det danske kvindelandshold.

- Vi har ikke landet en aftale endnu, men nu kommer Uefa og Fifpro ind over, og så håber jeg, at de får styr på det.

- Så kan vi spillere tænke på fodbold. Det er det, vi gerne vil.

- Vi gider jo ikke bruge energi på konflikt, siger Pernille Harder.

Tirsdag aften gik landsholdet på banen i Kroatien, efter at der var indgået en midlertidig landsholdsaftale mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU).

Harder scorede to gange i en 4-0-sejr over kroaterne i et opgør, hvor danskerne ikke ramte topniveauet.

Selv om der bagefter var glæde blandt landsholdsspillerne, så havde de også tankerne på fredagens aflyste kamp mod Sverige.

Om tre uger vil Uefa fælde dom i sagen, og Harder håber, at Uefa vil finde en ny dato til opgøret mod svenskerne.

- Jeg håber på det bedste. Lad os håbe på en mild straf.

- Lige nu kan man gøre sig en masse tanker om, hvad det ender med. Det bedste vil være, at vi kan spille kampen, men bliver vi taberdømt, så må vi tage den derfra, siger Harder.

Sanne Troelsgaard fortæller, at konflikten mellem DBU og Spillerforeningen har slidt på spillerne.

- Det sidder stadigvæk i en. Det kan ikke undgås, for det har været en hård sidste uge.

- Men jeg ved ikke, om det er årsagen til, at vi ikke ramte topniveauet mod Kroatien, for jeg synes, at vi har været gode til at lægge det bag os, siger Troelsgaard.

Ligesom Pernille Harder afventer hun Uefas dom 16. november med spænding.

- Jeg håber på, at Uefa undlader at smide os ud af VM-kvalifikationen. Det kan være, at vi bliver taberdømt, men vi håber på, at kampen bliver spillet, siger Troelsgaard.